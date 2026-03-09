Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.792,81 %-2,19
        DOLAR 44,0848 %0,02
        EURO 50,9954 %-0,42
        GRAM ALTIN 7.266,60 %-0,48
        FAİZ 38,46 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 119,48 %0,50
        BITCOIN 67.629,00 %0,61
        GBP/TRY 58,7750 %-0,63
        EUR/USD 1,1560 %-0,50
        BRENT 106,63 %14,63
        ÇEYREK ALTIN 11.880,89 %-0,48
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Gelişmeleri takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Gelişmeleri takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 09:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gerekli tedbirleri alıyoruz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

        Açıklamada, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

        Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahip olduğunu belirten Şimşek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te yaşlı kadın geri manevra yapan minibüsün altında kaldı: O anlar kamerada

        (İHA) - İstanbul Fatih'te sokak üzerinde yürüyen yaşlı kadın, geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kaldı. Metrelerce sürüklenen yaşlı kadının ağır yaralanırken, yaşanan dehşet anı bir iş güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, saat 12.45 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Alyanak Sokak'ta m...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!