Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor - 9 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor

        Meteoroloji'den yapılan 9 Mart hava durumu tahminlerine göre; Artvin ile Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri kar yağışlı diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 07:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hakkâri ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli 12°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -3°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da hayat kurtaran kadın sürücüler

        Motorlu ambulans ve ambulans direksiyonunda görev yapan kadın sağlık çalışanları, özverileriyle takdir topluyor İstanbul'da görev yapan motorlu ambulans sürücüsü Sevinç Keskinoğlu ile ambulans sürücüsü Esma Dandıl, zorlu mesailerine rağmen hayat kurtarmak için direksiyon başında görev yapıyor. Yılla...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?