        Bahar geliyor ama hastalıklar da artıyor: Mart ayında en sık görülen rahatsızlıklar

        Bahar geliyor ama hastalıklar da artıyor: Mart ayında en sık görülen rahatsızlıklar

        Kışın bitip baharın yaklaşmasıyla birlikte mart ayında mevsim geçişi etkisini göstermeye başlıyor. Ani sıcaklık değişimleri ve artan polen miktarı bazı hastalıkların daha sık görülmesine neden oluyor. Uzmanlara göre özellikle grip, alerji ve bahar yorgunluğu bu dönemde dikkat edilmesi gereken rahatsızlıkların başında geliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 09.03.2026 - 07:30
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?

        Mart ayında artan polenler, değişken hava koşulları ve mevsim geçişi etkisi sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar özellikle alerji, grip, sinüzit ve bahar yorgunluğuna karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

        MART AYINDA EN ÇOK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR

        Baharın habercisi olan mart ayı, mevsim geçişinin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri. Hava sıcaklıklarının gün içinde hızla değişmesi, polenlerin artması ve bağışıklık sisteminin bu değişime adapte olmaya çalışması bazı rahatsızlıkların daha sık görülmesine neden oluyor. İşte mart ayında en sık karşılaşılan sağlık sorunları ve dikkat edilmesi gerekenler:

        MEVSİMSEL GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI

        Mart ayında en sık görülen rahatsızlıkların başında grip ve soğuk algınlığı gelir. Kışın bitmeye başladığı bu dönemde hava sıcaklıkları gün içinde ciddi farklılıklar gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkisini sürdürürken gündüz saatlerinde daha ılıman bir hava görülebilir.

        Bu ani değişimler bağışıklık sistemini zorlayarak virüslerin daha kolay yayılmasına zemin hazırlar. Özellikle kapalı ortamlarda uzun süre kalmak da bulaş riskini artırır.

        MEVSİMSEL ALERJİLER

        Baharın yaklaşmasıyla birlikte doğada polen miktarı artmaya başlar. Bu durum özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde bazı şikayetleri tetikleyebilir.

        Mart ayında görülen alerjik belirtiler genellikle şu şekildedir:

        - Burun akıntısı

        - Hapşırma nöbetleri

        - Gözlerde kaşıntı ve sulanma

        - Boğazda kaşıntı

        Alerjisi olan kişilerin açık havada uzun süre kalmamaya ve polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dikkatli olmaya özen göstermesi önerilir.

        BAHAR YORGUNLUĞU

        Mevsim geçişleri vücudun biyolojik ritmini etkileyebilir. Mart ayında birçok kişi kendini daha yorgun, halsiz ve isteksiz hissedebilir. Bu durum halk arasında “bahar yorgunluğu” olarak bilinir.

        Bahar yorgunluğu şu belirtilerle kendini gösterebilir:

        - Sürekli uyku hali

        - Konsantrasyon güçlüğü

        - Enerji düşüklüğü

        - Baş ağrısı

        Düzenli uyku, dengeli beslenme ve açık havada yapılan yürüyüşler bu sürecin daha rahat atlatılmasına yardımcı olabilir.

        SİNÜZİT VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

        Mart ayında artan bir diğer sağlık sorunu da sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Soğuk hava, rüzgâr ve ani sıcaklık değişimleri sinüslerin hassaslaşmasına neden olabilir.

        Sinüzit genellikle şu belirtilerle ortaya çıkar:

        - Yüz ve alın bölgesinde baskı hissi

        - Burun tıkanıklığı

        - Baş ağrısı

        - Geniz akıntısı

        Bu tür durumlarda erken müdahale ve doktora başvurmak önemlidir.

        ASTIM VE SOLUNUM PROBLEMLERİ

        Polenlerin artması ve havadaki partikül yoğunluğu, özellikle astım hastalarında şikayetlerin artmasına yol açabilir. Mart ayında nefes darlığı, öksürük ve göğüste sıkışma gibi belirtiler daha sık görülebilir.

        Solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin ilaçlarını düzenli kullanması ve doktor kontrollerini aksatmaması önerilir.

        MART AYINDA SAĞLIĞI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

        Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemlidir. Mart ayında sağlığınızı korumak için şu önerilere dikkat edebilirsiniz:

        - Hava durumuna göre kat kat giyinmek

        - Dengeli ve vitamin açısından zengin beslenmek

        - Bol su tüketmek

        - Düzenli uyku alışkanlığı oluşturmak

        - Açık havada yürüyüş yapmak

        - Polen yoğunluğu yüksek saatlerde dikkatli olmak

        Mart ayı, doğanın canlandığı ve baharın habercisi olan bir dönemdir. Ancak mevsim geçişlerinin getirdiği sağlık risklerine karşı bilinçli olmak, bu süreci daha sağlıklı geçirmenize yardımcı olabilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

