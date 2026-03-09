Canlı
        SON DAKİKA: Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!

        İstanbul'da, gece yarısı bir sokağa gelen kar maskeli şüpheli, havaya ateş açtı. Silahla havaya ateş açtığı anları da cep telefonuyla kayda aldı. Şüpheli, olayın ardından önce yaya olarak olay yerinden uzaklaştı; ardından taksiye binerek kaçtı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bindiği taksiden yola çıkarak tespit ettiği şüpheliyi Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Şüphelinin ifadesinde işi 30 bin lira karşılığında mesajlaşma uygulaması üzerinden aldığını, ancak olaydan sonra parayı alamadığını söylediği öğrenildi. Olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınan 18 yaşındaki Abdulmetin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Giriş: 09.03.2026 - 07:25
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        İstanbul'da olay, 3 Mart Salı günü saat 00.00 sıralarında Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre gece yarısı sokağa gelen kar maskeli 1 kişi, silahla havaya 4 el ateş açtı.

        SOKAKTA 5 MERMİ KOVANI BULUNDU

        O anları cep telefonuyla da kayda alan şüpheli ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından mahalle sakini Yılmaz K.’nin (48) ihbarı üzerinde polis ekipleri çalışma başlattı. Sokakta yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        TAKSİDEN TETİKÇİYE ULAŞILDI

        Olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sokaktan önce yaya olarak uzaklaştığını ardından da taksiye binerek kaçtığını tespit etti.

        SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

        Şüphelinin izini Gaziosmanpaşa’ya kadar süren polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Abdulmetin K.’yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        "İŞİ 30 BİN LİRAYA ALDIM AMA PARAYI ALAMADIM"

        Gözaltına alınan Abdulmetin K.'nin (18) polise verdiği ilk ifadede 30 bin liraya işi aldığını ancak olaydan sonra parayı alamadığını söylediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sollaması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

