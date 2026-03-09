Canlı
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır güven veriyor! - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır güven veriyor!

        Galatasaray'da takımdan ayrılan efsane kaleci Muslera'nın yerine transfer edilen Uğurcan Çakır, beklentileri boşa çıkarmadı. Tecrübeli file bekçisi, özellikle son oynanan Beşiktaş derbisinde yaptığı kurtarışlarla sarı-kırmızılılara bir kez daha güven verdi.

        Giriş: 09.03.2026 - 12:01
        Uğurcan güven veriyor!

        Galatasaray’da yakın dönem efsanelerinden Muslera sonrası kalenin kime emanet edileceği sorusu artık cevabını buldu. Beşiktaş derbisinde kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, yaptığı tam 7 kritik kurtarışla galibiyetin baş mimarı olurken, sadece topu değil, artık cılız kalan soru işaretlerini de kaleden uzaklaştırdı.

        Özellikle maçın ikinci yarısında Beşiktaş akınlarına geçit vermeyen milli eldiven, taraftarların "Muslera'yı bile geçeceksin" övgüleriyle sahadan ayrıldı.

        Maç sonu karakterine vurgu yapan Uğurcan, "Tribünlerden tepki olabilir ama ben kimseye saygısızlık yapmam. Çok çalışıyorum, tek odağım ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek" diyerek duruşunu bozmadı.

        Uğurcan’ın sahadaki bu görkemli performansının ardından gözler transfer sürecindeki maliyet tartışmalarına çevrildi.

        "UZUN VADEDE ÇOK EKONOMİK BİR YATIRIM"

        Bir iftar davetinde basın mensuplarıyla buluşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uğurcan transferinin arkasında yatan nedenleri şu sözlerle açıkladı:

        "Uğurcan için iyi bir bonservis ödediğimiz doğru ancak mesele sadece bonservis değil. Diğer kaleci adaylarına göre maaşının çok daha düşük olması, bu hamleyi uzun vadede çok daha ekonomik bir yatırım haline getiriyor."

        Harcanan her kuruşun hesabını yaptıklarını vurgulayan Özbek, Uğurcan’ın sahadaki katkısından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

        "Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcardım ama biz emanetçiyiz. Galatasaray’ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyoruz. Bugün geriye dönüp baktığımda 'İyi ki almışız' diyorum. Uğurcan mükemmel bir katkı verdi, o günkü en doğru tercihti." ifadelerini kullandı.

