Spor yazarlarından Fenerbahçe-Samsunspor maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin iki kez geriye düşmesine rağmen son dakika golüyle galip geldiği mücadeleyi değerlendirdi.
Trenyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor'u 3-2 yenerek lider Galatasaray'la arasındaki 4 puanlık farkı korudu. Spor yazarları, toplam 5 golün atıldığı ve büyük bir heyecana tanıklık edildiği karşılaşmayı değerlendirdi.
İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):
"İsmail ve Fred kenarda oturamaz. Nitekim, ikinci yarı oyuna girdiler. Fark net olarak ortaya çıktı.
Bir başka Tedesco hatası, Kerem’i oyundan alması. Kerem bu takıma her zaman gerekli bir oyuncu. Kerem’i küstürmek takımı etkiler. Yine Nene daha önce oyuna girmeliydi.
Maç 2-1’den 3-2’ye geldiyse bu tamamen oyuncu grubunun sergilediği mücadele ve kazanma inancıydı. Özellikle son dakikalarda bu isteği çok fazla gösterdiler.
90’da Nene, 90+5’te Cherif’in golleri takımı ipten aldı. Tam bu iş bitti derken, yeniden şampiyonluk ipine tutundular.
Tedesco bu maçtan ders çıkarmalı. Yanlış kadro dizilişi ve denemeleri artık bir kenara bıraksın. Hangi 11’le kazandığına baksın.
Bir başka sorun ise yönetimin beceriksizliği. Ya da Tedesco’ya teslim olmaları.
Bu işin şakası yok. Fenerbahçe’nin çok ünlü ve kaliteli eski oyuncuları var. Nasıl bir şirket zaman zaman danışma kurulları oluşturup fikir alış-verişi yapıyorsa bu yöntemi denemeliler.
Hatta yapılacak yuvarlak masa toplantısına Tedesco da katılmalı. Konuşarak birçok sorun çözüme kavuşabilir.
Samsunspor galibiyeti kimseyi kandırmasın. Oyun olarak ortada elle tutulur bir şey yok. Bundan sonra her maç daha zor geçecek. Takım motivasyon ve özgüven kazanmış olabilir.
Bu enerji ve kazanma bilincini sürekli yüksek tutmak için yönetim taraftar gibi değil, yönetici gibi davranmak zorunda."
İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM):
"Galatasaray'ın Beşiktaş derbisini kazanmasıyla Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmadığı bir maçtı Samsunspor maçı... Ama sarı-lacivertliler, maça öyle bir başladı ki sanırsınız lig bitmiş, takımın hiç bir iddiası kalmamış, sıradan bir lig maçı... İlk 45 dakikada oyunu tek kelimeyle özetlemem gerekirse 'Tükeniş' derim. Belki de bu gol şampiyonluk golü olacak kimbilir! Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı yeniden 4... Fenerbahçe kalan haftalar için umut veren bir gole imza attı."
ERCAN TANER (SÖZCÜ):
"Nene, “Her şey bitti” dendiği anda attığı golle takımını umutlandırdı. Bu maçta üretemeyen, temposunu yükseltemeyen Fenerbahçe ancak duraklama anlarında baskıyı kurabilmişti. Taraftarın homurdandığı Cherif, takımına 3 puanı getirdi."
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH):
"Beş dakikalık uzatma isyanı getirdi, tribünler devreye girdi, baskı arttı ve birden bire kabus gecesinde, Fenerbahçe'yi tekrar lige döndüren sonucun dilekçesi işleme sokuldu. Yani; sadece Samsunspor'u değil, hakemi de, sistemi de, 94'te gelen gol sonrası maçı 102'de bitirten çaresizliği de yendiler."
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET):
"Aynı Tedesco, yine 60’ta dörtlü savunmaya döndü. Mert-Musaba’yı çıkardı, Levent’i sağ beke kaydırdı, orta sahaya İsmail’i eklemledi. Son yarım saatte yine büyük baskı kurdu rakibinin üzerinde. Yine Asensio girdi devreye. Onun liderliğinde 3-2’ye geldi maç.
İster istemez şu sorular oluşuyor insanın zihninde: Nasıl olur da Tedesco, iki hafta peş peşe aynı senaryoyu yaşar? Üçlü başlayıp, başarısız olup, dörtlüye dönüp çevirir maçları? Aynı nehirde iki kere yıkanmak denmez mi buna? Üçlü savunma ile başlanmasının eleştirilmesi normal değil mi şu anda?"
ENGİN VEREL (AKŞAM):
"O kadar çok yanlış var ki; hangi birinden bahsedeyim. Elindeki 2 forveti gönderiyorsun, bari birisini tut. Stoperde alternatifin yok, elindeki seçenekleri yolluyorsun. İsmail ve Fred'in olduğu bölgeye milyonlarca dolar harcayıp Kante'yi alıyorsun.
Takımın iskeletini oluşturan 4 oyuncu vardı: Skriniar, Asensio, Guendouzi ve Talisca... İkisi sakatlanınca her şey tersine döndü. Fenerbahçe'nin hocası "iyi adam" olabilir, hatta "iyi hoca" da olabilir ama "iyi planlama" yapamadı.
Yönetimi de bu konuda yanlış yönlendirdi. Beşiktaş karşısında Uğurcan'ı izledim; 3 puanı kurtaran adamdı. Fenerbahçe'nin kalecisine bakıyorum, geleni içeri alıyor.
Tedesco'nun yaptığı değişikliklerden sonra Fenerbahçe'de bir kıpırdama oldu. Özellikle 70-80 arası bir baskı kurdular ancak çok net fırsatları kullanamadılar."