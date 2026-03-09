Spor yazarlarından Fenerbahçe-Samsunspor maçı yorumu

İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):

"İsmail ve Fred kenarda oturamaz. Nitekim, ikinci yarı oyuna girdiler. Fark net olarak ortaya çıktı.

Bir başka Tedesco hatası, Kerem’i oyundan alması. Kerem bu takıma her zaman gerekli bir oyuncu. Kerem’i küstürmek takımı etkiler. Yine Nene daha önce oyuna girmeliydi.

Maç 2-1’den 3-2’ye geldiyse bu tamamen oyuncu grubunun sergilediği mücadele ve kazanma inancıydı. Özellikle son dakikalarda bu isteği çok fazla gösterdiler.

90’da Nene, 90+5’te Cherif’in golleri takımı ipten aldı. Tam bu iş bitti derken, yeniden şampiyonluk ipine tutundular.

Tedesco bu maçtan ders çıkarmalı. Yanlış kadro dizilişi ve denemeleri artık bir kenara bıraksın. Hangi 11’le kazandığına baksın.

Bir başka sorun ise yönetimin beceriksizliği. Ya da Tedesco’ya teslim olmaları.

Bu işin şakası yok. Fenerbahçe’nin çok ünlü ve kaliteli eski oyuncuları var. Nasıl bir şirket zaman zaman danışma kurulları oluşturup fikir alış-verişi yapıyorsa bu yöntemi denemeliler.

Hatta yapılacak yuvarlak masa toplantısına Tedesco da katılmalı. Konuşarak birçok sorun çözüme kavuşabilir.

Samsunspor galibiyeti kimseyi kandırmasın. Oyun olarak ortada elle tutulur bir şey yok. Bundan sonra her maç daha zor geçecek. Takım motivasyon ve özgüven kazanmış olabilir.

Bu enerji ve kazanma bilincini sürekli yüksek tutmak için yönetim taraftar gibi değil, yönetici gibi davranmak zorunda."