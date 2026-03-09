ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı

ABD ile Türkiye arasında, uzun süredir gündemde olan Halkbank davasına ilişkin uzlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre dava süreci ilk aşamada askıya alınacak. Türkiye’nin anlaşmada yer alan şartları yerine getirmesi halinde ise dosya tamamen kapatılacak.

Uzlaşma kapsamında belirli bir para cezası ödenmesi, benzer ihlallerin tekrarlanmamasına yönelik taahhütler verilmesi ya da banka yönetiminde bazı düzenlemeler yapılması gibi şartların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Hukuki çerçevede ise, anlaşma koşullarının ihlal edilmesi durumunda ABD savcılığının davayı yeniden açma hakkı bulunuyor.