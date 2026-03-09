Canlı
        ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı

        ABD ile Türkiye arasında Halkbank davasında uzlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında dava önce askıya alınacak; Türkiye'nin belirlenen şartları yerine getirmesi halinde dosya tamamen kapatılacak.

        ABD ile Türkiye arasında, uzun süredir gündemde olan Halkbank davasına ilişkin uzlaşma sağlandı.

        Anlaşmaya göre dava süreci ilk aşamada askıya alınacak. Türkiye’nin anlaşmada yer alan şartları yerine getirmesi halinde ise dosya tamamen kapatılacak.

        Uzlaşma kapsamında belirli bir para cezası ödenmesi, benzer ihlallerin tekrarlanmamasına yönelik taahhütler verilmesi ya da banka yönetiminde bazı düzenlemeler yapılması gibi şartların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

        Hukuki çerçevede ise, anlaşma koşullarının ihlal edilmesi durumunda ABD savcılığının davayı yeniden açma hakkı bulunuyor.

        İstanbulda şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbulda hava kirliliği şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 arttı. (AA)

