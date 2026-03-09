Canlı
        "Mücteba Hamaney'den memnun değiliz" | Dış Haberler

        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'e ilişkin açıklamasında "Liderliği devralmasından memnun değilim." diye konuştu. ABD Başkanı, Hamaney'e ilişkin planlarına dair sorulan soruya ise "Bunu söylemeyeceğim. Ondan memnun değilim." şeklinde yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.03.2026 - 18:45
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair yeni açıklamalarda bulundu.

        İran'ın yeni lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'e değinen Trump, "Liderliği devralmasından memnun değilim." diye konuştu.

        ABD Başkanı, Hamaney'e ilişkin planlarına dair sorulan soruya ise "Bunu söylemeyeceğim. Ondan memnun değilim." şeklinde yanıt verdi.

        İsfahan'daki nükleer materyali güvence altına alma konusunda değinen Trump, "Kuvvet gönderme konusunda bir karara varmadık, bu konudan uzağız." ifadelerini kullandı.

        MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

        Mücteba Hüseyni Hamaney 17 Eylül 1969’da Meşhed kentinde doğdu. ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta hava saldırısıyla öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney’in ikinci oğlu olan Mücteba Hamaney, 1979 yılında ailesinin Tahran’a taşınmasından sonra dini eğitimine Kum’daki İslam ilimler okulunda devam ederek, ileri düzeyde fıkıh ve usul eğitimi aldı.

        Bazı dini otoriteler ve babası tarafından verilen “harici dersler” şeklinde nitelendirilen “içtihat dersleri müderrisliği” eğitimi de alan Hamaney, daha sonra bu dersleri okutan kişiler arasında yer aldı. Şii mezhebine göre, İslami ilimlerin en üst seviyesi kabul edilen bu eğitimi alan kimselerin artık kimseyi taklit etmesine gerek görülmüyor ve müçtehit olarak kabul ediliyor.

        Mücteba Hamaney, İran-Irak Savaşı (1980-1988) sırasında İran'ın silahlı gücü Besic'in gönüllü bir üyesi olarak cephede bulundu. Resmi bir görevi olmamasına rağmen 2000’lerin ortalarından itibaren hem ulusal hem de uluslararası medyada Mücteba adı daha fazla duyulmaya başlandı.

        Bazı analistler, dolaylı etkisine dikkati çekerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bazı komutanlarıyla ilişkileri olduğunu, 2005 ve 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rol aldığını ve bazı atamalar ile siyasi koordinasyonlar üzerinde etkili olduğunu ileri sürdü. Son yıllarda medyada, babasının halefi olarak sıkça gündeme getirilen Mücteba Hamaney’in kamuoyuna yansıyan, kişisel hayatı hakkında sınırlı bilgi var. Mücteba Hamaney, genellikle medyadan uzak bir yaşam sürdü.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülerin eşi Demet Güler, Anıtkabiri ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Gülerin eşi Demet Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabiri ziyaret etti. (AA)

