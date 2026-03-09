Canlı
        Halkbank davasında ABD ile Türkiye anlaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Halkbank davasında ABD ile Türkiye anlaştı

        Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı ile ABD'de görülen ceza davası için "ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına" vardı

        Giriş: 09.03.2026 - 18:48 Güncelleme:
        ABD'den Halkbank kararı

        Halkbank ABD'de aleyhine açılan ve uzun süredir devam eden ceza davasında ABD Adalet Bakanlığı ile "ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına" vardı.

        Reuters'ın haberine göre, davaya bakan yargıç, Halkbank'ın ABD Adalet Bakanlığı ile sağladığı anlaşmanın Çarşamba günkü duruşmada ele alınacağını belirtirken, mahkemeye sunulan belgede konuya dair başka bir detay vermedi.

        Halkbank hisseleri TSİ 1728 itibarıyla yüzde 2,5 artışla işlem görüyor. BİST Bankacılık endeksi .XBANK ise yüzde 2,7 ekside.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

