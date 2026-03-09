Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisindeki hakem yönetimine tepki gösteren Adalı, Portekizli VAR eğitmenleriyle ilgili endişeleri olduğunu ve görevlerini bırakmalarını istediğini dile getirdi.

        Giriş: 09.03.2026 - 21:16
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil’in verdiği iftarda basın mensupları ile sohbet toplantısında konuştu.

        "BÜYÜK ENDİŞELERİM VAR"

        Galatasaray derbisindeki hakem performansından şikayetçi olan Adalı, "MHK’de görev alan Portekizli VAR eğitmenleri ile ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz’den bu isimler için görüşmeler yaptım. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum." dedi.

        "TFF'YE BAŞVURU YAPTIK"

        Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptıklarını belirten Adalı, "O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. Portekizli eğitimciler ile ilgili her tülü araştırma yapılmalı. TFF’ye bu konuda başvurumuzu yaptık, yanıt bekliyoruz. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hakim olamıyor." şeklinde konuştu.

        "OZAN ERGÜN KARİYERİNİ BİTİRDİ"

        Derbi hakemi Ozan Ergün'le ilgili, "Ozan Ergün, genç bir hakem, sahada her türlü hatayı yapabilirdi. Ama Osimhen’in pozisyonunda kart göstermemek için döndü ya. O an bitti işte... Kariyerini bitirdi. Yazık..." dedi.

        "EFENDİ BEŞİKTAŞ DÖNEMİ BİTTİ"

        Beşiktaş'la ilgili hayallerinin olduğunu dile getiren Adalı, "Efendi Beşiktaş dönemi bitti. Benim bir Beşiktaş hayalim var. Onu hayata geçirmek için çalışıyorum ve bunu yapacağım. Bankalar Birliği’nden istesek yarın çıkarız. Bundan bir plan program içinde çıkmazsak diğer kulüpler gibi para ararız. Dikilitaş’ta ilk kazma Haziran ayında vurulacak. Sergen Hoca doğru söylüyor. 60–70 milyon Euro yatırım yaptık. Peki gelecek sezon bir 60 milyon Euro daha harcandığında yine aynı tiyatroyu mu izleyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

