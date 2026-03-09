Canlı
        Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız: Instagram'ı kapattı! - Beşiktaş Haberleri

        Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız: Instagram'ı kapattı!

        Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny, Instagram hesabını kapattı. Çek futbolcunun derbinin ardından hem kendisine hem de eşine yönelik tepkilerin ardından bu kararı aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp sezon başında da benzer durumu yaşayan oyuncuları için "Dijital Zorbalığa Hayır" çağrısında bulunmuştu.

        Giriş: 09.03.2026 - 12:16
        Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız!

        Beşiktaş derbide Galatasaraya'a 1-0 mağlup olurken maçın ardından Vaclav Cerny'den dikkat çeken bir hamle geldi.

        İlk olarak bir paylaşım yapan 28 yaşındaki futbolcu, “Burada önemli olan, kuru kalmayı da seçebilecekken kimin sizinle birlikte yağmurda duracağıdır. Bunu unutma.” ifadelerini kullandı.

        Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ise Cerny, Instagram hesabını kapattı.

        Çek futbolcunun derbinin ardından hem kendisine hem de eşine yönelik yoğun tepkilerin ve hakarete varan ifadelerin ardından bu kararı aldığı öğrenildi.

        DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

        Beşiktaş'ta sezon başında da benzer vakalar yaşanmıştı.

        Sezonun ilk resmi maçında Shakthar Donetsk maçında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası bazı oyuncular taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

        O dönem kadroya yeni katılan David Jurasek ile ayrılık aşamasında olan Keny Arroyo yoğun tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten bu olayların ardından hamle gelirken 'Dijital zorbalığa hayır' şeklinde paylaşım yapılmıştı.

        Paylaşımla birlikte futbolcuların birlik fotoğrafı da paylaşılmıştı.

        Derbiye ilk 11'de başlayan Çekyalı kanat oyuncusu 72'inci dakikada yerini Cengiz Ünder'e bırakmıştı.

        Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maçta 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

