        SON DAKİKA HABERİ: İstanbul feci motosiklet kazası! 2 genç hayatını kaybetti

        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!

        İstanbul'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Uğur Tükel ve 29 yaşındaki Kadir Ataibiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki arkadaşın cenazesi Arnavutköy'de toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 07:19 Güncelleme:
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da acı olay, Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bakırköy yönünde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün U dönüşü yapmak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

        Hayatını kaybeden Kadir Ataibiş, 29 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Kadir Ataibiş, 29 yaşındaydı.

        İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

        DHA'daki habere göre kazanın etkisiyle motosiklette bulunan Uğur Tükel (27) ve Kadir Ataibiş (29) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada can veren Uğur Tükel, 27 yaşındaydı.
        Kazada can veren Uğur Tükel, 27 yaşındaydı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR AMA KURTARILAMADILAR

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırdı. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tükel ve Ataibiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Hayatını kaybeden Ataibiş'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        İKİSİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Kadir Ataibiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Ataibiş ve arkadaşı Uğur Tükel'in cenazesi Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Arnavutköy'deki Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

