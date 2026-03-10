İstanbul'da acı olay, Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bakırköy yönünde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün U dönüşü yapmak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Hayatını kaybeden Kadir Ataibiş, 29 yaşındaydı.

İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

DHA'daki habere göre kazanın etkisiyle motosiklette bulunan Uğur Tükel (27) ve Kadir Ataibiş (29) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada can veren Uğur Tükel, 27 yaşındaydı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR AMA KURTARILAMADILAR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırdı. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tükel ve Ataibiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Ataibiş'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İKİSİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kadir Ataibiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Ataibiş ve arkadaşı Uğur Tükel'in cenazesi Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Arnavutköy'deki Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.