İran'a saldırılar en çok onları etkiledi! Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı

Financial Times'ın analiz ettiği gemi verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından bu yana LNG için yoğunlaşan rekabetin bir göstergesi olarak, bazı doğalgaz taşıyıcı gemisi Avrupa'ya doğru seyrederken aniden rota değiştirerek Asya'ya yöneldi.

Asya ülkeleri, gemi trafiğinin neredeyse tamamen durma noktasına geldiği kritik Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve doğalgaza büyük ölçüde bağımlı. Bu da onları bu savaşta en fazla etkilenen yerlerden biri haline getiriyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilen LNG'nin büyük kısmı normalde boğaz üzerinden Asya'ya sevk ediliyor, bu nedenle de savaşın başlamasının hemen ardından Asya LNG fiyatları anında yükseldi ve bu da ABD gazının bölgeye yönlendirilmesi için bir teşvik yarattı.

Citigroup'a göre Tayvan, 2025 yılında doğalgaz tüketiminin yüzde 30'undan fazlasını Katar'dan karşılarken, Güney Kore ve Japonya için bu rakamlar sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 5 oldu. Asya, daha sıcak yaz aylarında klima kullanımının artması nedeniyle Avrupa'ya göre genellikle daha fazla doğalgaz tüketiyor; bu da Asya enerji şirketleri için doğalgaz sevkiyatlarını güvence altına alma konusunda aciliyet yaratıyor.

Spark Commodities ise, Perşembe günü itibarıyla Avrupa'da yükselen doğalgaz fiyatları ve hızla artan nakliye ücretlerinin ABD'den Asya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının yönlendirilmesinin önündeki engelleri yeniden güçlendirdiğini ifade etti. Doğalgaz taşıyıcılarının nereye gönderileceğine ilişkin karar; Avrupa doğalgaz fiyatının, Asya'nın LNG için belirlediği JKM referans fiyatının ve nakliye ücretlerinin göreceli seviyelerine bağlı olabilir.

Habere göre Avrupalı ​​alıcılar için, LNG tedariki konusunda Asya ile yaşanan mücadele, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından kıtaya doğal gaz boru hattı akışını büyük ölçüde azaltmasından dört yıl sonraki duruma benziyor. O dönemde de, yedek kargolar için yaşanan rekabet fiyatları rekor seviyelere çıkarmıştı. Pazartesi günü Avrupa'da doğalgaz fiyatları megawatt saat başına 69,50 €'ya kadar yükseldi; bu, İran çatışması başlamadan önceki seviyenin iki katından fazla.

Baker Botts hukuk firmasının ortağı Alex Kerr, Avrupa'nın aşırı fiyat senaryosunda mücadele etmek için elinde daha fazla silah olduğunu ifade ederken alıcıların, tedarikçilerin ticari kazanç için kargoları başka yöne çevirmeleri durumunda çok daha yüksek cezalarla karşılaşacaklarını belirten maddeleri sözleşmelere eklemeye başladığını da söyledi.

Uzmanlara göre ise Avrupa ve Asya'nın mevcut durum için rekabet etmesi nedeniyle fiyatların yükselme riski, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapalı kalmasıyla her geçen gün artıyor. Zira doğalgazın depolanması ve tankerlerle taşınması petrole göre daha zordur; bu da piyasalarını kıtlık ve fiyat şoklarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Oxford Economics danışmanlık şirketinin bir araştırma notuna göre ise Boğaz ne kadar uzun süre kapalı kalırsa, tankerlerin yükleme yapamaması ve tesislerin sınırlı depolama kapasitesi nedeniyle, nakliye aksaklığının gerçek bir doğalgaz kıtlığına dönüşme riski o kadar artacak.

