X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı

Son dönemde sosyal medya platformları, manipülasyon ve yalan haber yayma aracı olarak yoğun şekilde kötüye kullanılıyor. Kullanıcılar, yüksek etkileşim ve para kazanma amacıyla uydurma içerikler, deepfake videolar, bot ağları ve sahte gündemler üreterek kamuoyunu yanıltıyor, toplumları bölüyor. Bu kaos ortamında Elon Musk'ın X'i (eski Twitter), İngiltere Parlamentosu Dışişleri Komitesi'ne verdiği çarpıcı bilgide dev bir adım attığını açıkladı: Bir yılda tam 800 milyon hesap askıya alındı. Bu rakam, devlet destekli manipülasyonlara karşı verilen amansız mücadeleyi simgeliyor.

DEVASA BOYUTTA MANİPÜLASYON GİRİŞİMLERİ

X Corp hükümet ilişkileri yöneticisi Wifredo Fernández, milletvekillerine video bağlantıyla yaptığı açıklamada, her gün "sahte hesap ağları" kurulmaya çalışıldığını vurguladı. Platform, manipülatif hesapları "toplu, agresif veya yıkıcı faaliyetlerle başkalarını yanıltan ve kullanıcı deneyimini bozan" olarak tanımlarken, spam'i "istenmeyen, tekrar eden ve düşük kaliteli içerik akışları" şeklinde açıklıyor. Fernández, 2024'ün son aylarında da "yüz milyonlarca hesap"ın askıya alındığını belirterek, kalan hesapların büyük ölçüde "gerçek ve otantik" olduğundan "oldukça emin" olduğunu ifade etti.

RUSYA ÖNDE GİDEN DEVLET AKTÖRÜ

Fernández'e göre Rusya, özellikle 2024 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek ve toplumda kutuplaşma yaratmak amacıyla yoğun faaliyet gösterdi. Çok sayıda hesap, belirli anlatıları "flood the zone" (bölgeyi doldurma) taktiğiyle yaymaya çalıştı. Rusya'nın ardından İran ve Çin geliyor. X, bu devlet destekli operasyonlara karşı sürekli mücadele veriyor ancak hangi askıya almaların doğrudan yabancı müdahaleye bağlı olduğunu açıklamadı.

MUSK'IN SAHTE HESAP TAKINTISI

Elon Musk, 2022'de platformu satın alırken bot ve sahte hesap sorununu en büyük gerekçe göstermiş, hatta anlaşmadan vazgeçmeye kalkışmıştı. Uzmanların yasal uyarıları üzerine alım tamamlandı. Musk'ın spam ve botlara karşı sert tutumu, bugünkü agresif temizlik politikasının temelini oluşturuyor. Ancak Musk yönetimindeki X, içerik moderasyonu konusunda sıkça eleştiriliyor. Örneğin İngiltere'de Southport'taki çocuk cinayetleri sonrası platformda yayılan kışkırtıcı spekülasyonlar büyük tepki çekmişti.

Bütün bu tutuma karşın X'te sürekli olarak bot hesap etkileşimi görmeye devam ediyoruz. Örneğin bir gönderinin altında 'mavi tikli' 30-40 tane hesap, "evet, doğru söylüyorsun, katılıyorum, vb." otomatik mesajlarla etkileşimini artırmaya devam ediyor.

PLATFORMUN KULLANICI SAYISI VE SÜREN MÜCADELE

Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip X, bu rekor askıya alma operasyonuna rağmen platformun "otantik" kaldığını savunuyor. Fernández, manipülasyon ve spam girişimlerinin hiç azalmadığını, aksine devam ettiğini vurguladı.