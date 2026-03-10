Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 12.963,40 %2,06
        DOLAR 44,0566 %0,04
        EURO 51,3836 %0,23
        GRAM ALTIN 7.333,86 %0,79
        FAİZ 40,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,88 %2,12
        BITCOIN 70.377,00 %2,02
        GBP/TRY 59,3819 %0,29
        EUR/USD 1,1659 %0,20
        BRENT 90,38 %-8,67
        ÇEYREK ALTIN 11.990,85 %0,79
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı - Manipülasyon ve bot saldırıları tarihin en yüksek seviyesinde! - Teknoloji Haberleri

        Manipülasyon ve bot saldırıları tarihin en yüksek seviyesinde!

        Elon Musk'ın X platformu, son 12 ayda manipülasyon, spam ve sahte hesap kurallarını ihlal eden devasa bir rakam olan 800 milyon hesabı askıya aldı. Devlet destekli müdahalelerin "masif" boyutta sürdüğü belirtilirken, Rusya en yoğun aktör olarak öne çıkıyor; İran ve Çin ise peşinden geliyor. Yaklaşık 300 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip platformda bu temizlik operasyonu, sosyal medyadaki yalan haber ve manipülasyon savaşının inanılmaz boyutunu gözler önüne seriyor. Buna karşın platformdaki bot hesapların fazlalığı ve etkileşim için bu hesapların sıklıkla kullanıldığı da göze çarpıyor

        Giriş: 10.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı

        Son dönemde sosyal medya platformları, manipülasyon ve yalan haber yayma aracı olarak yoğun şekilde kötüye kullanılıyor. Kullanıcılar, yüksek etkileşim ve para kazanma amacıyla uydurma içerikler, deepfake videolar, bot ağları ve sahte gündemler üreterek kamuoyunu yanıltıyor, toplumları bölüyor. Bu kaos ortamında Elon Musk'ın X'i (eski Twitter), İngiltere Parlamentosu Dışişleri Komitesi'ne verdiği çarpıcı bilgide dev bir adım attığını açıkladı: Bir yılda tam 800 milyon hesap askıya alındı. Bu rakam, devlet destekli manipülasyonlara karşı verilen amansız mücadeleyi simgeliyor.

        DEVASA BOYUTTA MANİPÜLASYON GİRİŞİMLERİ

        X Corp hükümet ilişkileri yöneticisi Wifredo Fernández, milletvekillerine video bağlantıyla yaptığı açıklamada, her gün "sahte hesap ağları" kurulmaya çalışıldığını vurguladı. Platform, manipülatif hesapları "toplu, agresif veya yıkıcı faaliyetlerle başkalarını yanıltan ve kullanıcı deneyimini bozan" olarak tanımlarken, spam'i "istenmeyen, tekrar eden ve düşük kaliteli içerik akışları" şeklinde açıklıyor. Fernández, 2024'ün son aylarında da "yüz milyonlarca hesap"ın askıya alındığını belirterek, kalan hesapların büyük ölçüde "gerçek ve otantik" olduğundan "oldukça emin" olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        RUSYA ÖNDE GİDEN DEVLET AKTÖRÜ

        Fernández'e göre Rusya, özellikle 2024 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek ve toplumda kutuplaşma yaratmak amacıyla yoğun faaliyet gösterdi. Çok sayıda hesap, belirli anlatıları "flood the zone" (bölgeyi doldurma) taktiğiyle yaymaya çalıştı. Rusya'nın ardından İran ve Çin geliyor. X, bu devlet destekli operasyonlara karşı sürekli mücadele veriyor ancak hangi askıya almaların doğrudan yabancı müdahaleye bağlı olduğunu açıklamadı.

        MUSK'IN SAHTE HESAP TAKINTISI

        Elon Musk, 2022'de platformu satın alırken bot ve sahte hesap sorununu en büyük gerekçe göstermiş, hatta anlaşmadan vazgeçmeye kalkışmıştı. Uzmanların yasal uyarıları üzerine alım tamamlandı. Musk'ın spam ve botlara karşı sert tutumu, bugünkü agresif temizlik politikasının temelini oluşturuyor. Ancak Musk yönetimindeki X, içerik moderasyonu konusunda sıkça eleştiriliyor. Örneğin İngiltere'de Southport'taki çocuk cinayetleri sonrası platformda yayılan kışkırtıcı spekülasyonlar büyük tepki çekmişti.

        Bütün bu tutuma karşın X'te sürekli olarak bot hesap etkileşimi görmeye devam ediyoruz. Örneğin bir gönderinin altında 'mavi tikli' 30-40 tane hesap, "evet, doğru söylüyorsun, katılıyorum, vb." otomatik mesajlarla etkileşimini artırmaya devam ediyor.

        PLATFORMUN KULLANICI SAYISI VE SÜREN MÜCADELE

        Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip X, bu rekor askıya alma operasyonuna rağmen platformun "otantik" kaldığını savunuyor. Fernández, manipülasyon ve spam girişimlerinin hiç azalmadığını, aksine devam ettiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!

        İstanbul Kadıköy'de akıl lmaz bir gasp olayı yaşandı. Sabaha karşı bir evin balkonuna merdiven dayayıp çıkan gaspçılar dehşet saçtı. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi