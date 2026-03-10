Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık 78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi | Sağlık Haberleri

        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde Olcay Öznur (78), polis memuru olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden vazife malulü oğlu Uğur Özonur'a (53) bakıyor. Oğlunun her türlü ihtiyacını ilerleyen yaşı ve hastalığına rağmen karşılayan Özonur'un tek isteği, onu güneşe çıkarabilmek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi

        İzmir Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan Olcay Özonur, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Tedavi süreci sonrası Erzurum’a ailesinin yanına dönen vazife malulü polis memuru Özonur’a annesi bakmaya başladı. İzmir’de yaşayan eşinin ‘ben de hastayım bakamıyorum’ dediği oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Olcay Özonur, 22 yıldan beri bakımıyla ilgileniyor. Özonur’un vazife malulü maaşını İzmir’de yaşayan eşi ve çocuklarına verdiği için, vefat eden eşinden kalan 17 bin 700 liralık aylığıyla geçimlerini sağlayan Olcay Özonur, ilerleyen yaşı, KOAH ve guatr rahatsızlıklarına rağmen oğlunun bakımını aksatmıyor. Tıraşını ve temizliğini yapıp, yemeğini yedirdiği oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan Olcay Özonur, diğer 2 çocuğunun evlerine bile gidemiyor.

        REKLAM

        YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

        MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Üç Hilalin Aydınlığında ‘Altaylardan Tuna’ya Türk Kadını’ programında yılın annesi seçilmesi sebebiyle düzenlenen törene de oğlunu yalnız bırakmamak için katılamayan Olcay Özonur, ölene kadar görevini yapacağını söyledi.

        Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan Olcay Özonur, “Uğur, İzmir’de polis olarak görev yaparken trafik kazası geçirdi. Tedavisi sonrası yanıma aldım ve 22 senedir bakıyorum. İlk başta yazın ben, kışın ise eşi bakıyordu. Kazadan 2 yıl sonra eşinin yanına gönderecektim. Hanımı, ‘ben hastayım artık bakamıyorum gönderme’ dedi. Tam 22 yıldır ben bakıyorum. O benim evladım. Ölene kadar, ben yerde sürünsem bile çocuğumun yakasını bırakmayacağım. Uğur’un şeker hastalığı var. Yürüyemiyor, konuşamıyor, kendi başına ihtiyaçlarını göremiyor. Her ihtiyacını ben karşılıyorum. Tıraşını, temizliklerini, her şeyini annesi olarak ben yapıyorum. Hem de seve seve yapıyorum. Benim de KOAH, guatr hastalıklarım var. Duvarları tutarak zor yürüyorum” diye konuştu.

        "GÜNEŞİ GÖRSÜN İSTİYORUM"

        Oğlunun defterine yazdığı ‘Ben hiçbir yere sığamıyorum’ ifadesini okuduktan sonra üzülmemesi için yanında ağlayamadığını anlatan Olcay Özonur, şunları söyledi: “Üzülmesin diye Uğur’un yanında çok ağlamam. Gizli gizli çok ağlar, Allah’ıma da hamdederim. Benim tek gelirim eşim vefat ettikten sonra onun yarım aylığını 17 bin 700 TL’yi bana bağladılar. 22 yıldır dışarıya adım attığım yok. Oğlumun evini gördüğüm yok. Ramazan, iftara çağırdılar gidemiyorum. Uğur yürüyüp gelemiyor. Onu gelip arabayla alacaklar, o gelmiyor ben de onunla beraber oturuyorum. Herkes bana kızıyor. ‘Çık dışarıya hava al, hadi o çıkmıyorsa evde otursun.’ Uğur’u da çıkaramıyorum. Diyor ki ‘Anne bana bakıyorlar ben rahat edemiyorum, zoruma gidiyor.’ Ben de onun için çıkmıyorum. Beni yılın annesi seçip ödül verdiler. Oğlumdan dolayı gidemedim. Ben onu kimseye bırakıp gitmem. Ben şimdi bakıyorum. Ben yaşlıyım, ölürsem çocuğumun hali ne olur. 22 yıldır güneş yüzü gördüğümüz yok. İnsan yüzü gördüğümüz yok. Kimseyle ne konuşuyor ne de gidip geliyoruz. İçeride hapis yaşıyoruz. Diyorum ki; Uğur inşallah Allah yüzüme güler, bir göz yuva verirler.”

        Devlet büyüklerinden oğlunu evden rahatça çıkarabileceği ve balkonu bulunan bir ev isteyen Özonur, “Ne olur bana iki göz yuva. Ben başka bir şey istemiyorum. Çocuğumu huzurlu, mutlu balkonuna çıkartırım. Yürütürüm, arabasıyla dışarıya çıkartırım. Burada çıkacak yer, yurt yok. Evladım da ben de yıllardır güneş yüzü görmüyoruz. Bize oğlumun rahatlıkla dışarı çıkabileceği bir ev versinler. En azından oğlumu dışarıya çıkarıp güneş görmesini sağlayabileyim” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osmanlı'nın güçlü kadınları ve kadın adını taşıyan eserler

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nde 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel notlarını aktarıyor  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi