        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İzmir haberleri: Ücret tartışmasında taksiciyi katletti! | Son dakika haberleri

        İzmir'de taksi şoförü, ücret tartışmasında öldürüldü!

        İzmir'de korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda Deniz Örer adlı taksi şoförü, ücret yüzünden tartışan yolcu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından taksinin direksiyonuna geçip kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

        DİREKSİNOYA GEÇİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaraladı. Şüpheli, daha sonra yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü Örer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aracı bir sokağa bırakıp kaçmaya devam eden cinayet zanlısı ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

        Fotoğraf: İHA

