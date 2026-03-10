Canlı
        Son dakika: İkisi de 16 yaşında! Tartıştığı Mustafa Yağız'ı göğsünden bıçaklayarak katletti | Son dakika haberleri

        İkisi de 16 yaşında! Tartıştığı Mustafa Yağız'ı göğsünden bıçaklayarak katletti

        Aksaray'da iki çocuk arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki R.M.'nin göğsünden bıçakladığı 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!

        Aksaray’da Mustafa Yağız Edik (16) tartıştığı akranı R.M. (16), tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        TARTIŞMA KAVGA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Aksaray’da meydana geldi. R.M. ile Mustafa Yağız Edik arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı.

        KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

        Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. ise kaçtı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Yağız Edik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        R.M. aynı mahallede yakalanıp, gözaltına alındı.

        2 BIÇAK BULUNDU

        Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 bıçak bulundu.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

