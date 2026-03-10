Aksaray’da Mustafa Yağız Edik (16) tartıştığı akranı R.M. (16), tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

TARTIŞMA KAVGA DÖNÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Aksaray’da meydana geldi. R.M. ile Mustafa Yağız Edik arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı.

KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. ise kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Yağız Edik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

R.M. aynı mahallede yakalanıp, gözaltına alındı.

2 BIÇAK BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 bıçak bulundu.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.