İkisi de 16 yaşında! Tartıştığı Mustafa Yağız'ı göğsünden bıçaklayarak katletti
Aksaray'da iki çocuk arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki R.M.'nin göğsünden bıçakladığı 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı
Giriş: 10.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
Aksaray’da Mustafa Yağız Edik (16) tartıştığı akranı R.M. (16), tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
TARTIŞMA KAVGA DÖNÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Aksaray’da meydana geldi. R.M. ile Mustafa Yağız Edik arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı.
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
Edik, kanlar içinde yere yığılırken, R.M. ise kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Yağız Edik, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
R.M. aynı mahallede yakalanıp, gözaltına alındı.
2 BIÇAK BULUNDU
Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 bıçak bulundu.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ