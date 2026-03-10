Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sasa Ilic, HT Spor'a konuştu: Galatasaray, Liverpool'u yenebilir - Galatasaray Haberleri

        Sasa Ilic, HT Spor'a konuştu: Galatasaray, Liverpool'u yenebilir

        Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılı formayla Liverpool ağlarını sarsan Sasa Ilic, dev mücadele öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 10.03.2026 - 12:56
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"

        2005-2007 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Sasa Ilic, Liverpool maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "YENDİĞİMİZ MAÇI ÇOK İYİ HATIRLIYORUM"

        5 Aralık 2006'da Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle biten Liverpool maçını hatırladığını dile getiren Ilic, "O maçı çok iyi hatırlıyorum, Liverpool bir sezon önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Kendi sahamızda 3-2 kazanmıştık ve ben de 1 gol atmıştım. Liverpool gibi bir takımı yendiğimiz için çok mutlu ve gururluyum." dedi.

        "OKAN BURUK HARİKA KARAKTERE SAHİP"

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'la ilgili konuşan Ilic, "Okan Buruk çok iyi bir futbolcuydu ve harika bir karaktere sahip. Şuanda da çok iyi bir teknik direktör. Galatasaray ile son 3-4 yıldır harika işler başarıyor. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyorlar. Bu akşam onlara Liverpool karşısında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY BUGÜN GALİBİYET ALABİLİR"

        Oynanacak Liverpool maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ilic, "Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından birisiyle oynayacağını unutmaması gerekiyor. Galatasaray bugün taraftarları önünde iyi şeyler yaparak galibiyet alabilir. Çok zor olacağını belirtmem gerekiyor. Umuyorum ki Liverpool'u elemeyi başarırlar" şeklinde sözlerini noktaladı.

