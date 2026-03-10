Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç'ten 'Doğduğum yer/Memleketim' akımı

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç, aşk pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bilgiç ile tatil yapmak için İsviçre'ye giden Sabancı, bu kez sevgilisiyle TikTok'ta son dönemde popüler olan 'Doğduğum yer/Memleketim' akımına katıldı.

İlk olarak çocukluk fotoğrafını yayımlayan ve üzerine "Doğduğum şehir İstanbul" yazan Faruk Sabancı, ardından sevgilisiyle olduğu bir kareyi yayımladı ve üzerine "Memleketim" notunu düştü.