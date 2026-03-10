Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç'ten 'Doğduğum yer/Memleketim' akımı

        Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç'ten 'Doğduğum yer/Memleketim' akımı

        DJ Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç, son dönemde sosyal medyada popüler olan 'Doğduğum yer/Memleketim' akımına katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 07:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıma onlar da katıldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Faruk Sabancı ile Esra Bilgiç, aşk pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşıyor.

        Geçtiğimiz haftalarda Bilgiç ile tatil yapmak için İsviçre'ye giden Sabancı, bu kez sevgilisiyle TikTok'ta son dönemde popüler olan 'Doğduğum yer/Memleketim' akımına katıldı.

        İlk olarak çocukluk fotoğrafını yayımlayan ve üzerine "Doğduğum şehir İstanbul" yazan Faruk Sabancı, ardından sevgilisiyle olduğu bir kareyi yayımladı ve üzerine "Memleketim" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbulda hava kirliliği şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 arttı. (AA)

        #Faruk Sabancı
        #Esra Bilgiç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        ABD'den Halkbank kararı
        ABD'den Halkbank kararı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!