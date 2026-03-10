Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tüm gelişmeler! - Futbol Haberleri

        İşte Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tüm gelişmeler!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tüm gelişmeler anbean haberimizde...

        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Liverpool kozlarını paylaşacak. 20.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Dev mücadeleye dair tüm gelişmeleri anbean HT Spor'dan takip edebilirsiniz...

        SASA ILIC: G.SARAY LIVERPOOL'U YENEBİLİR

        5 Aralık 2006'da oynanan Liverpool maçında 1 gol kaydeden Sasa Ilic, HT Spor'a konuştu ve sarı-kırmızılıların İngiliz ekibini yenebileceğini belirtti.

        LIVERPOOL TARAFTARLARI TEKNE TURUNDA

        Takımlarını desteklemeye gelen İngiliz taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı.

        OKAN BURUK'UN FORMASI HT SPOR'DA

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5 Aralık 2006'da Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle biten Liverpool maçında 2. golü kaydetmişti. HT Spori deneyimli çalıştırıcının o dönem giydiği formayı ekranlara getirdi.

        AYKUT ERÇETİN: UMARIZ Kİ YİNE MAÇI KAZANIR

        2006'da oynanan maçta yedek kulübesinde olan Aykut Erçetin, HT Spor'a bağlanarak o maçı anlattı. Erçetin, "2006 senesinde Şampiyonlar Ligi grup aşaması olarak oynanıyordu. Zaman ne kadar çabuk geçiyor; artık lig aşamasında oynanıyor. Liverpool ile karşılaşmıştık. Hatırlıyorsam, son maçımızdı. İçeride, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyordu maçlar. Çok zor hava şartları, soğuk koşullar vardı. Bugünkü hocamız Okan Buruk da orada çok güzel bir gol atmıştı. Umarız ki o zamanki olduğu gibi, yine Okan Hoca başarılı olur ve maçı kazanır. O zamanki enerjiyi bugüne taşımaya çalışacağız." dedi.

