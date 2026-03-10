Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik ayrıldı - Magazin haberleri

        Hazar Ergüçlü ile Efe Çelik ayrıldı

        Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik, ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk bitti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uzun süredir aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Efe Çelik'ten hayranlarını üzen haber geldi.

        İkilinin, yaklaşık üç yıl süren birlikteliği sona erdi. Hazar Ergüçlü ile Efe Çelik, sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

        Öte yandan Hazar Ergüçlü, daha önce verdiği bir röportajda evliliğe bakış açısını "Doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" sözleriyle ifade etmişti. Ünlü oyuncu, "Efe Çelik, doğru isim mi?" sorusuna "Bence doğru" yanıtını vermişti. Ergüçlü, "Evlilik teklifi gelirse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" cevabını vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 8 Mart 2026 (İran-ABD-İsrail Savaşı 9. Gününde! Savaş Nereye Kadar Sürecek?)

        İmparatorluk döneminde ramazan bir ibadetten fazlası mıydı? "Zimem Defteri" aslında ne anlatır? Hamaney'in halefi belli oldu mu? İran savaşının perde arkası... Trump'ı savaşa Graham mı ikna etti? İran-ABD-İsrail savaşı 9. gününde! Savaş nereye kadar sürecek? Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sundu. ...
        #hazar ergüçlü
        #DJ Artz
        #Efe Çelik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi