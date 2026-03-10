Hazar Ergüçlü ile Efe Çelik ayrıldı
Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Hazar Ergüçlü ile 'DJ Artz' lakabıyla tanınan Efe Çelik, ayrıldı
Giriş: 10.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
Uzun süredir aşk yaşayan Hazar Ergüçlü ile Efe Çelik'ten hayranlarını üzen haber geldi.
İkilinin, yaklaşık üç yıl süren birlikteliği sona erdi. Hazar Ergüçlü ile Efe Çelik, sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.
Öte yandan Hazar Ergüçlü, daha önce verdiği bir röportajda evliliğe bakış açısını "Doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" sözleriyle ifade etmişti. Ünlü oyuncu, "Efe Çelik, doğru isim mi?" sorusuna "Bence doğru" yanıtını vermişti. Ergüçlü, "Evlilik teklifi gelirse ne dersiniz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" cevabını vermişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ