        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!

        Mersin'de kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Olayda kocası tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Songül Aktekin hayatını kaybetti. Kayıplara karışan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:15
        Mersin'de 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), eşi Selami Aktekin (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        DHA'da yer alan habere göre korkunç olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi.

        KATİL ZANLISI KAYIPLARA KARIŞTI

        Songül Aktekin ile eşi Selami Aktekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Selami Aktekin, tartışma sırasında Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

