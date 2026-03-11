Türkiye'yi, 22 milyon kişi takip ediyor

Dünya turizminde artık sadece fiziksel destinasyonlar değil, bu destinasyonların dijital dünyadaki sunumu yarışıyor. GoTürkiye, 22 milyonu aşkın takipçisiyle Türkiye’yi rakiplerinden ayıran, modern ve profesyonel bir imaj çiziyor. GoTürkiye'nin 10 farklı dilde yayın yapması, mesajın filtrelenmeden direkt olarak hedef kitleye ulaşmasını sağlıyor.

GoTürkiye, Türkiye'nin tanıtımını sadece popüler kıyı şeritleriyle sınırlı tutmuyor. Türkiye'nin 81 ilini ve 105 stratejik destinasyonunu kapsama alanına alarak turizmi Anadolu'nun derinliklerine yayıyor. Bu durum, yerel ekonomilerin canlanmasına ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılmasına doğrudan katkı sağlıyor.

GoTürkiye'nin, gastronomiden, inanç turizmine kadar 61 farklı deneyim ürününü; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Çince, Farsça, Ukraynaca ve Türkçe olmak üzere 10 farklı dilde sunması, günümüz gezgininin sadece görme değil, yaşama arzusuna hitap ediyor. Özgün fotoğraf ve videolarla desteklenen bu içerikler, potansiyel turistin karar verme sürecini hızlandıran en güçlü ikna araçları haline geliyor.

Dünya turizm trendleri hızla yeşil turizme ve sürdürülebilirliğe kayarken, GoTürkiye’nin bu temayı merkezine alması hayati bir önem taşıyor. Platformun dijital dönüşüm süreçleri, Türkiye'nin sadece bugünün değil, geleceğin turizm standartlarına da hazır olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin tanıtımına daha da işlevsellik kazandırmak için çekilen mini dizilerin izlenme sayıları da bir hayli tatmin edici seviyeye ulaştı.