Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka, araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "APP plaka" olarak bilinen standart plaka, dışarıdaki vatandaşı rahatsız eden araçtaki ses sistemi ve sürücünün dikkatini dağıtan araca ekleme olarak takılan görüntü tabletleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi son tarihin 1 Nisan olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanan Kanun'la 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

        "APP" PLAKA, SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ UYARISI

        AA'daki habere göre "APP plaka" olarak bilinen ve "standart dışı plaka" olarak tanımlanan konuyla ilgili daha önce bilgilendirmelerde bulunduklarını söyleyen Çiftçi, araçların içinde kullanılan ses ve görüntü sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "DIŞARIDAKİ VATANDAŞ RAHATSIZ OLMASIN"

        Çiftçi, "İlk söylememiz gereken husus, araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest." diye konuştu.

        REKLAM

        "ORİJİNAL EKRAN SİSTEMİNDE SIKINTI YOK"

        Bakan Çiftçi, araçlardaki ekran sistemlerine ilişkin, "Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok." dedi.

        "RAHATSIZ EDEN MÜZİK İÇİN 3 BİN TL CEZA"

        Kanun'la getirilen düzenlemenin, araçlarda başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmesi durumunda 3 bin lira para cezasını öngördüğünü belirten Çiftçi, "Yani başkalarını rahatsız edecek şekilde demek ki müzik dinlemememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

        ARACA TABLET İLAVESİNE 21 BİN TL CEZA

        Çiftçi, aracın orijinalliğini bozup fabrikadan gelen sistemi değiştirip birtakım ilaveler yapılmasının Kanun'un müeyyideye bağladığı hususlardan biri olduğunu dile getirerek, "Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor" diye konuştu.

        REKLAM

        "SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİ DAĞITMAMALI"

        Bakan Çiftçi, bütün bunların maksadının vatandaşları cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanun'un mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız."

        1 NİSAN'A KADAR SÜRE TANINDI

        Öte yandan yetkililer, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla, kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de yoldan geçen kadın kurşunların hedefi oldu

        Şişli'de, iki kişi arasındaki silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadın yaralandı

        #app plaka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        Hayalleri İsrail füzesi yüzünden yarım kaldı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"