8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Eskişehir polisi, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suç örgütüne yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan uzun takipli teknik ve mali incelemeler korkunç bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkarttı.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ 18 İLDE OPERASYON

Elde edilen delillerin ardından bugün Eskişehir merkezli olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8.7 MİLYAR TL’LİK SUÇ GELİRİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; suç örgütü kurma, yasa dışı bahis oynatma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarını işledikleri tespit edildi. Derinleştirilen soruşturmada akılalmaz bir rakam ortaya çıktı. Şüphelilerin 8 milyar 723 milyon 958 bin 203 TL suç geliri elde ettikleri ve bu parayı çeşitli yöntemlerle akladıkları belirlendi.

SAHTE İLANLARLA KAPORA TUZAĞI

Çalışmalarda suç örgütünün yasa dışı bahis dışında dolandırma yöntemi de deşifre edildi. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin sosyal medya ve internet sitelerinde verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin vatandaşı dolandırmakta kullandıkları yöntemler şöyle sıralandı: "Kendilerini resmi kurum veya otomotiv firması gibi tanıttılar. Araç satışı ve yedek parça ilanları verdiler. Vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptılar."

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda, dijital materyal, banka kartı, finansal doküman ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle suç ağının finans trafiğinin detaylarının ortaya çıkarılması bekleniyor.