Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon! | Son dakika haberleri

        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!

        Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda dev bir suç ağı ortaya çıkarıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin yaklaşık 8 milyar 723 milyon TL'lik suç gelirini akladıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 13.03.2026 - 13:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Eskişehir polisi, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suç örgütüne yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan uzun takipli teknik ve mali incelemeler korkunç bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkarttı.

        ESKİŞEHİR MERKEZLİ 18 İLDE OPERASYON

        Elde edilen delillerin ardından bugün Eskişehir merkezli olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        REKLAM

        8.7 MİLYAR TL’LİK SUÇ GELİRİ

        Yapılan incelemelerde şüphelilerin; suç örgütü kurma, yasa dışı bahis oynatma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarını işledikleri tespit edildi. Derinleştirilen soruşturmada akılalmaz bir rakam ortaya çıktı. Şüphelilerin 8 milyar 723 milyon 958 bin 203 TL suç geliri elde ettikleri ve bu parayı çeşitli yöntemlerle akladıkları belirlendi.

        SAHTE İLANLARLA KAPORA TUZAĞI

        Çalışmalarda suç örgütünün yasa dışı bahis dışında dolandırma yöntemi de deşifre edildi. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin sosyal medya ve internet sitelerinde verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin vatandaşı dolandırmakta kullandıkları yöntemler şöyle sıralandı: "Kendilerini resmi kurum veya otomotiv firması gibi tanıttılar. Araç satışı ve yedek parça ilanları verdiler. Vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptılar."

        DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda, dijital materyal, banka kartı, finansal doküman ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle suç ağının finans trafiğinin detaylarının ortaya çıkarılması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakan Karahan: Candan ile 30 yılı devirdik

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Hakan Karahan oldu. 30 yılı aşkın süredir Candan Erçetin ile birliktelik yaşayan Karahan, ilişkisine dair samimi itiraflarda bulundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran füzesi vuruldu!
        MSB: İran füzesi vuruldu!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu