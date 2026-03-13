Canlı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü | Dış Haberler

        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 01:29 Güncelleme:
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü

        CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

        Açıklamada, olay sırasında iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

        Olayın detayları ve düşen uçaktaki personel sayısıyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, kazanın düşman ateşi veya dost ateşi sonucu meydana gelmediği ve kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü aktarıldı.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

        Bartın'da kayıp olarak aranan kadın, donmak üzereyken bulundu

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kendisine ulaşılamayınca arama çalışması başlatılan Döndü Adalı (73), 38 saat sonra donmak üzereyken bulundu. Yamaçtan düştüğü belirlenen Adalı, hastanede tedaviye alındı. (DHA)

