        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 1 haftalık hava tahminini yazdı

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 1 haftalık hava tahminini yazdı

        Marmara ve Doğu normallerin 1-4°C altında; 14-17 Mart'ta Doğu ve Güneydoğu'da kuvvetli sağanak ve sel riski. Ege ısınıyor; bayramda yurt genelinde yağış, yükseklerde kar; baraj seviyeleri düşük. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı...

        Giriş: 12.03.2026 - 20:06
        Mart kurak bayram yağışlı
        Türkiye Mart ayını yağışsız ve Marmara ile Doğu bölgelerde soğuk bir havayla geçiriyor. Bu tarih için ortalama sıcaklıklardan 1 ila 4°C daha düşük seyreden termometreler, ramazan bayramında da pek yükselmeyecek görünüyor.

        DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ

        Yakın ve orta vadeli hava tahminlerinde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu etkileyecek kuvvetli yağışlı havaya dikkat edilmeli. 14 ve 15 Mart tarihlerinde Adana, Hatay, Antakya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Hafta sonu ayrıca Doğu Anadolu yükseklerinde zayıf kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Doğudaki bu yağışlar 17 Mart Salı gününe kadar sürecek görünüyor. Hava sıcaklıkları şehir merkezlerinde 10 ila 13°C’lerde seyrediyor, sert bir soğuk yok fakat Akdeniz üzerinden gelecek kuvvetli yağışlara (daha önce su baskını yaşanan noktalarda) dikkat edilmeli.

        İSTANBUL VE MARMARA’DA SERİN, RÜZGARLI HAVA

        İstanbul’da gelecek 3 gün en yüksek sıcaklıklar 10-11°C civarında seyredecek, fakat rüzgarın etkisiyle sokakta hissedilen yaklaşık 6-7°C olur. İstanbul ve Kocaeli-Bursa çevresinde 15 Mart Pazar günü bulutlar artabilir, bu alanda hafta sonu zayıf yağmur görülebilir.

        ANKARA’DA GÜNDÜZ ILIK, GECE SIFIRIN ALTINA

        Ankara’da gündüz hava sıcaklıkları 15°C’ye kadar yükseliyor, bu hafta sonu özellikle cumartesi günü başkentte bir ilkbahar havası hakim olacak. Fakat gece olunca hava hızla soğuyor, en düşük sıcaklıklar Ankara, Konya, Eskişehir gibi merkezlerde 0°C’ye kadar iniyor.

        EGE VE AKDENİZ’DE İLKBAHAR SICAKLIKLARI

        İzmir’de ve kıyı Ege genelinde yağışlar kesildi, gelecek 5 gün içinde sıcaklıklar 17-18°C’lerde seyredecek, yeni hafta ise 20-22°C’lere kadar yükselecek. Ege’de ve Akdeniz’de ilkbahar havası sıcak yüzünü gösteriyor.

        KARADENİZ’DE KISA SÜRELİ AÇILMA, SONRA YAĞIŞ

        Karadeniz kıyılarında yağışlar 3 gün süreyle kesiliyor. Cuma ve Cumartesi güneş yüzünü gösterirken Samsun-Trabzon boyunca gündüz sıcaklıkları 12-14°C’lerde seyredecek. 15 Mart Pazar günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ve iç kesimleri yeniden orta kuvvette yağmurlu olacak görünüyor.

        BAYRAMDA YAYGIN YAĞIŞ, YÜKSEKLERDE KAR İHTİMALİ

        Yaklaşan Ramazan Bayramı sırasında ise Türkiye’nin çoğu bölgesinde yağmurlar, çeşitli yükseklerde kar yağışları görülebilir. Şimdiki tahmini gelecek günlerde güncelleyerek son durumu bildireceğiz fakat şu anda görünen o ki Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar sınırlarında soğuklar, Güneydoğu genelinde ise yağmurlu bir bayram süreci yaşanabilir. Karadeniz ve Marmara çevresinde de yağma ihtimali var. 19-23 Mart arası Orta Akdeniz üzerinden Anadolu’ya sokulabilecek bu yağışlı sistemi yakından takip ediyoruz.

        METEOROLOJİK KURAKLIK YENİDEN GÜNDEMDE

        Mart ayı, Şubat ve Ocak gibi geçmiyor. Türkiye genelinde meteorolojik kuraklık geri döndü. Su kaynaklarımız bayram tatili sırasında biraz daha canlanabilir fakat bu yağışların ardından yeniden güneşli periyotlar görünüyor.

        BARAJ SEVİYELERİNDE ENDİŞE VEREN DÜŞÜŞ

        Geçtiğimiz yıllara göre özellikle büyük şehirlerde barajlar %30-50 arası daha az su barındırıyor, iki ayda gelen yağışlar seviyeleri ancak %30-40 gibi rakamlara ulaştırabildi. Bu durumu gözardı etmemekte yarar var.

