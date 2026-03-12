Canlı
        233 sanayi şirketi 1 yılda sadece 36 milyar lira kar etti - İş-Yaşam Haberleri

        233 sanayi şirketi 1 yılda sadece 36 milyar lira kar etti

        Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören 554 şirket, geçen yıl 1 trilyon 49 milyar lira kar ederken kar rakamı geçen yıl ile neredeyse aynı oldu. Kar artışı enflasyonun yüzde 31 olduğu yıl sadece yüzde 12 oldu. Açıklanan bilançolara göre en dramatik kar düşüşü sanayide oldu. 233 sanayi şirketi sadece 36 milyar lira kar ederken toplam kar içinde sanayinin payı sadece yüzde 3 oldu. Sanayi şirketlerinin karı geçen yıla göre 156 milyar lira azaldı. Bankalar ise karını 471 milyar liradan 723 milyar liraya çıkardı. Elektrik ve gaz ile tarım 2025'i zararla kapattı. Finans ve bankacılık dışında, telekom, teknoloji ve savunma şirketlerindeki kar dikkat çekti.

        Giriş: 12.03.2026 - 17:20
        Sanayi 2025'te karı unuttu

        Enflasyonla mücadeleye odaklanılan 2025'te faizin hala çok yüksek olması bu süreçte sanayinin çarklarının nasıl zarar gördüğünü ortaya koydu. Her ne kadar enflasyon geçtiğimiz yıllara göre aşağı gelse ve Merkez Bankası faiz indirimlerine devam etse de yüksek faiz ve yeterince büyüyemeyen satışlar nedeniyle sanayi adeta karı unuttu.

        Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya'nın yaptığı çalışmaya göre, hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören 554 şirket geçen yıl 1 trilyon 49 milyar lira kar ederken kar rakamı geçen yıl ile neredeyse aynı oldu. Kar artışı enflasyonun yüzde 31 olduğu yıl sadece yüzde 12 oldu. 2024'te borsa şirketleri 913 milyar lira kar etmişti.

        SANAYİDE DRAMATİK DÜŞÜŞ

        Açıklanan bilançolara göre en dramatik kar düşüşü sanayide oldu. 233 sanayi şirketi sadece 36 milyar lira kar ederken toplam kar içinde sanayinin payı sadece yüzde 3 oldu. Sanayi şirketlerinin karı geçen yıla göre 156 milyar lira azaldı. Sanayi içinde kar artışı ilginç bir şekilde sadece tekstil ve deride oldu. Metal eşya makine alanında faaliyet gösteren 43 şirketin karı 58,4 milyardan 6,3 milyar liraya indi. Kimya, mobilya ve kağıt ambalaj ise bırakın karı, zarar etti.

        FİNANS SEKTÖRÜ KARINI 132 MİLYAR ARTIRDI

        Finans şirketleri ve bankalar ise karını 471 milyar liradan 723 milyar liraya çıkardı. Bankalar 2024'te 330 milyar lira olan karını 462 milyar liraya çıkardı. Holdingler 9,9 milyar lira olan karlarını 57 milyara, sigorta şirketleri ise 34,5 milyardan 49 milyara yükseltti. Tasarruf finansman şirketlerinin kar artışı da dikkat çekti.

        Elektrik ve gaz ile tarım 2025'i zararla kapattı. Finans ve bankacılık dışında, telekom, teknoloji ve savunma şirketlerindeki kar artışı dikkat çekti.

        ENFLASYON MUHASEBESİ ETKİLİ OLDU

        Yunus Kaya ortaya çıkan tabloya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Verilere göre, 2025 yılı enflasyon muhasebesi uygulamayan bankalara kar artışı olarak yansımışken enflasyon muhasebesi uygulayan sanayi sektörünü yere yatırmış. 2024 yılında borsadaki net karın % 21'ini sanayi şirketleri sağlarken bu oran 2025 yılında yüzde 3'e geriledi. Turkcell ve Türk Telekom ikilisinin olduğu telekom sektörü ile savunma sanayi öne çıkan sektörlerde gözükürken gayrimenkul faaliyetleri ve inşaat işleri sektörleri de (GYO'lar hariç) iyi bir yıl geçirdiler."

        #Borsa İstanbul
        #bilanço
        #sanayi
        #kâr artışı
        #kazanç
