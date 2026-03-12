Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin dibine demirleyen mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak maç fazlasıyla Galatasaray'la puan farkını azaltmak ve sarı-kırmızılılar üstünde baskı yaratmak istiyor.

        Giriş: 12.03.2026 - 09:32
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

        Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

        F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.

        Tedavilerine devam edilen Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

        5 İSİM SINIRDA

        Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

