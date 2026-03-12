Merkez Bankası, ocak ayına dair ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Gayrimenkulde geçen yıl başlayan açık trendi sürdü.

Ocak ayında yurt içi yerleşikler yurt dışında 208 milyon ABD doları gayrimenkul alımı, yurt dışı yerleşikler ise Türkiye’de 163 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptı. Böylece aylık 45 milyon dolar açık verildi.

Geçen ocak ayına göre yurt dışından alım yüzde 44,4 arttı. Yabancıların alımı ise yüzde 23,5 yükseldi.

2025'TE İLK KEZ AÇIK VERİLDİ

2025 yılında yurt dışından gayrimenkul edinimi 2 milyar 675 milyon dolarla rekor seviyeye çıktı. Yabancıya satış 12 ay sonunda 2 milyar 342 milyon dolar oldu. 333 milyon dolar ile ilk kez bir yıl gayrimenkulde cari açıkla tamamlandı.

Tarih YABANCIYA SATIŞ YURT DIŞINDAN ALIM FARK 2025-01 132.00 144.00 -12.00 2025-02 134.00 190.00 -56.00 2025-03 149.00 227.00 -78.00 2025-04 140.00 232.00 -92.00 2025-05 171.00 238.00 -67.00 2025-06 133.00 214.00 -81.00 2025-07 358.00 253.00 105.00 2025-08 202.00 288.00 -86.00 2025-09 179.00 211.00 -32.00 2025-10 240.00 225.00 15.00 2025-11 218.00 201.00 17.00 2025-12 286.00 252.00 34.00 YIL SONU 2,342.00 2,675.00 -333.00

2025'in son 3 ayında açık pozisyonundan çıkan gayrimenkul, 2026'nın ilk ayıyla birlikte tekrar açık verdi.

SAVAŞIN ETKİSİ MART VERİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK

ABD-İran savaşının gayrimenkul piyasasına etkisi, mart ayına ilişkin veriler açıklandığında daha net görülecek. Türklerin yurt dışında en çok konut aldığı merkezlerden biri olan Dubai’ye yönelik güven algısının nasıl şekilleneceği ve Türkiye’nin bölgedeki görece güvenli konumunun emlak piyasasına nasıl yansıyacağı yakından izlenecek.