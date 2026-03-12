Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadının ölümüne yol açan alkollü sürücü, kaza yerinde kahve içti! | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadının ölümüne yol açan alkollü sürücü, kaza yerinde kahve içti!

        Bursa'da 34 yaşındaki Burçin Ş. adlı kadın sürücü, otomobili ile çarptığı 73 yaşındaki Gönül Eriş'in ölümüne neden oldu. Olayda ise alkollü sürücünün, kahve istediği ve kaza yerine yakın bir çay ocağı işletmesinin getirdiği Türk kahvesini içtiği ortaya çıktı

        Giriş: 12.03.2026 - 10:19
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!

        Bursa'da otomobili ile çarptığı Gönül Eriş'in (73) ölümüne neden olan alkollü sürücü Burçin Ş.'nin (34) kazadan sonra çevredekilerden kahve istediği ve olay yerine yakın bir çay ocağı işletmesinin getirdiği Türk kahvesini içtiği ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre şüpheli ev hapis cezasına çarptırılırken, ölen kadının oğlu Serkan Eriş, "İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz" dedi.

        Gönül Eriş
        Gönül Eriş
        Kaza, 7 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Eriş'e, Burçin Ş. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Gönül Eriş, hayatını kaybetti.

        ALKOL TESTİNE İTİRAZ ETTİ

        Olayın ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Burçin Ş.'nin 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sonuca itiraz eden ve hastaneye sevk edilen sürücünün buradaki testinde de 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kazanın ardından çevredekilerden kahve isteyen ve yakındaki çay ocağı işletmecisinin götürdüğü Türk kahvesini içen Burçin Ş. hakkında ev hapsi kararı verildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Gönül Eriş'in oğlu Serkan Eriş
        Gönül Eriş'in oğlu Serkan Eriş

        "BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMEDİ, BİR AİLEYİ YOK ETTİ"

        Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Gönül Eriş'in oğlu Serkan Eriş, "Annem ekmek almaya çıktığında geriye dönmedi. Sonrasında polislerin beni aramasıyla kazayı öğrendim. Kamera kayıtları için olay yerine geldik. Bir arabanın vurduğunu gördük. Kadın sürücü alkollüymüş, orada kahve içmiş. İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz. Annem, babama da bakıyordu. Ekmek alıp, dönüyormuş. Bir kişiyi öldürmedi, bir aileyi yok etti" diye konuştu.

        Çay ocağı işletmecisi Ekrem Selvi
        Çay ocağı işletmecisi Ekrem Selvi

        "BEN KAZAYI GÖRMEDİM"

        Olay yerindeki alkollü sürücüye istediği Türk kahvesini götüren çay ocağı işletmecisi Ekrem Selvi ise "Ben kazayı görmedim. Bir kişi geldi. Benden kaza yerine kahve istedi. Ben de götürdüm. Kazayı yapan kadın ayaktaydı. Kahveyi o içti. Benden Türk kahvesi istediler, ben de kadına götürdüm" dedi.

