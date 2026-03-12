Ön soruşturma tamamlandı: İran'da 175 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından ABD sorumlu

ABD ordusunun yürüttüğü ön soruşturmanın, İran'daki bir ilkokula düzenlenen ve onlarca çocuk dahil 175 kişinin hayatını kaybettiği Tomahawk füze saldırısından Washington'un sorumlu olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

The New York Times'ın, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere ve konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre soruşturma, 28 Şubat'ta Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu binasına düzenlenen saldırının ABD'li askeri planlamacıların yaptığı bir hedefleme hatasından kaynaklandığı sonucuna ulaştı.

İranlı yetkililer saldırıda en az 175 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu açıklamıştı. Bu saldırı, son yıllarda Amerikan operasyonlarında sivillerin hayatını kaybettiği en ağır ve en sarsıcı olaylardan biri olarak görülüyor.

Soruşturmanın bulguları, Tahran yönetiminin iddialarını da doğrular nitelikte görünüyor. İran, saldırıya ilişkin olarak ABD'ye ait füzenin parçalarını ve saldırı anına ait görüntüleri yayımlamıştı. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, binayı İran'ın vurmuş olabileceğini öne sürmüştü.

Habere göre henüz tamamlanmamış olan soruşturma, saldırının hedef koordinatlarının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) subayları tarafından Savunma İstihbarat Ajansı'nın sağladığı eski veriler kullanılarak oluşturulduğunu ortaya koydu.

TRUMP REDDETMİŞTİ

Bağımsız analizler saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğine güçlü şekilde işaret etmiş olsa da Trump yönetimi, İran'ın Minab kentinde gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları'nın deniz kuvvetlerine ait binaların yakınındaki okulu vuran saldırıyla ilgili sorumluluğu üstlenmekten kaçınmayı sürdürdü.

Cumartesi günü Trump, okulun bombalanmasından İran'ın sorumlu olduğunu iddia etmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Benim görüşüme göre, gördüklerime dayanarak bunu İran yaptı. Bildiğiniz gibi mühimmatlarında çok isabetsizler. Hiç doğrulukları yok. Bunu İran yaptı."

Ancak Trump bu iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt sunmadı.

ABD ordusunun sözcüleri ise bu açıklamayı tekrarlamadı ve yalnızca saldırının "incelendiğini" söyledi.

EĞİTİM KURUMU OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLÜYORDU

Uydu görüntülerinin analizi, okul binasının bir zamanlar Devrim Muhafızları kompleksinin parçası olduğunu ancak en az dokuz yıldır askeri alanın dışında bırakıldığını gösteriyor.

Okulun duvarlarında renkli resimler ve küçük spor sahaları gibi eğitim kurumu olduğunu açıkça gösteren işaretler bulunuyordu ve bunlar bazı uydu görüntülerinde de görülebiliyordu.

Saldırı sırasında okulun askeri amaçla kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Ancak konumunun Devrim Muhafızları deniz tesislerine yakın olması, ABD veya İsrail'in bölgede hedef seçmiş olabileceğini açıklayabilir.