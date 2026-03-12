Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ön soruşturma tamamlandı: İran'da 175 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından ABD sorumlu | Dış Haberler

        Ön soruşturma tamamlandı: İran'da 175 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısından ABD sorumlu

        ABD ordusunun İran'da ilkokula düzenlenen saldırıya ilişkin yürüttüğü ön soruşturma sonuçlandı. Minab'daki ilkokula düzenlenen ve çoğunluğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ABD'nin sorumlu olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 08:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD ordusunun yürüttüğü ön soruşturmanın, İran'daki bir ilkokula düzenlenen ve onlarca çocuk dahil 175 kişinin hayatını kaybettiği Tomahawk füze saldırısından Washington'un sorumlu olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

        The New York Times'ın, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere ve konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre soruşturma, 28 Şubat'ta Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu binasına düzenlenen saldırının ABD'li askeri planlamacıların yaptığı bir hedefleme hatasından kaynaklandığı sonucuna ulaştı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle

        İranlı yetkililer saldırıda en az 175 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu açıklamıştı. Bu saldırı, son yıllarda Amerikan operasyonlarında sivillerin hayatını kaybettiği en ağır ve en sarsıcı olaylardan biri olarak görülüyor.

        Soruşturmanın bulguları, Tahran yönetiminin iddialarını da doğrular nitelikte görünüyor. İran, saldırıya ilişkin olarak ABD'ye ait füzenin parçalarını ve saldırı anına ait görüntüleri yayımlamıştı. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, binayı İran'ın vurmuş olabileceğini öne sürmüştü.

        Habere göre henüz tamamlanmamış olan soruşturma, saldırının hedef koordinatlarının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) subayları tarafından Savunma İstihbarat Ajansı'nın sağladığı eski veriler kullanılarak oluşturulduğunu ortaya koydu.

        TRUMP REDDETMİŞTİ

        Bağımsız analizler saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğine güçlü şekilde işaret etmiş olsa da Trump yönetimi, İran'ın Minab kentinde gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları'nın deniz kuvvetlerine ait binaların yakınındaki okulu vuran saldırıyla ilgili sorumluluğu üstlenmekten kaçınmayı sürdürdü.

        Cumartesi günü Trump, okulun bombalanmasından İran'ın sorumlu olduğunu iddia etmiş ve şöyle konuşmuştu:

        "Benim görüşüme göre, gördüklerime dayanarak bunu İran yaptı. Bildiğiniz gibi mühimmatlarında çok isabetsizler. Hiç doğrulukları yok. Bunu İran yaptı."

        Ancak Trump bu iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt sunmadı.

        ABD ordusunun sözcüleri ise bu açıklamayı tekrarlamadı ve yalnızca saldırının "incelendiğini" söyledi.

        EĞİTİM KURUMU OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLÜYORDU

        Uydu görüntülerinin analizi, okul binasının bir zamanlar Devrim Muhafızları kompleksinin parçası olduğunu ancak en az dokuz yıldır askeri alanın dışında bırakıldığını gösteriyor.

        Okulun duvarlarında renkli resimler ve küçük spor sahaları gibi eğitim kurumu olduğunu açıkça gösteren işaretler bulunuyordu ve bunlar bazı uydu görüntülerinde de görülebiliyordu.

        Saldırı sırasında okulun askeri amaçla kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Ancak konumunun Devrim Muhafızları deniz tesislerine yakın olması, ABD veya İsrail'in bölgede hedef seçmiş olabileceğini açıklayabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babanın attığı demir oğlu öldürdü

        (DHA) Kütahya'da bir binanın çatısını temizleyen Ahmet Bayraktar'ın aşağı attığı inşaat demiri, oğlu Mustafa Bayraktar'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan 44 yaşındaki Bayraktar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba gözaltına alınırken olayla ilgili sor...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!