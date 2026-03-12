Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 16 yaşındaki Zuhal Sayyar evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, 16 yaşındaki Zuhal Sayyar, evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ağabeyi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 07:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de acı olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

        SİLAH SESİ DUYULDU

        Evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Zuhal Sayyar’ı (16) kanlar içinde buldu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        DARP VE MORLUK TESPİT EDİLDİ

        Zuhal Sayyar’ın cenazesinde yapılan ilk incelemede darp izi ve morlukların tespit edilmesi üzerine ismi henüz öğrenilmeyen ağabeyi, gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MB'nin Mart ayı faiz kararı ne olur? ABD / İsrail - İran Savaşı enflasyonu ve faizi nasıl etkiler?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 Mart Perşembe yani yarın faiz kararını açıklayacak. Tüm dünyanın gözü ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa çevrilmişken, bu durum ekonomiyi nasıl etkiler? Savaş, petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Petrol fiyatları enflasyonu nasıl etkiler...
        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!