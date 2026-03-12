Mardin'de acı olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

SİLAH SESİ DUYULDU

Evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Zuhal Sayyar’ı (16) kanlar içinde buldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DARP VE MORLUK TESPİT EDİLDİ

Zuhal Sayyar’ın cenazesinde yapılan ilk incelemede darp izi ve morlukların tespit edilmesi üzerine ismi henüz öğrenilmeyen ağabeyi, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.