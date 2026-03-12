Canlı
        SON DAKİKA: Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık | Son dakika haberleri

        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!

        Ağrı'da, evinin tıkanan lavabo giderini açmak isteyen 79 yaşındaki Halis Uca, döktüğü kimyasal lavabo açıcının bacağını yakması sonucu yaralandı. Bacağında his kaybı oluşan Uca, yaşadıklarını anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:34
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Ağrı'da olay, 15 Şubat’ta Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalışan 5 çocuk babası Halis Uca (79), evlerinin tıkanan lavabo giderine 2 paket lavabo açıcı döktü.

        KİMYASAL SUYA DİZİNİ KOYDU

        DHA'daki habere göre boru ile temizlemek istediği giderden zemine taşan kimyasal karışımlı suya dizini koyan Uca, hafif yanma hissetti. Bacağındaki acıyı önemsemeyen Uca, olaydan 2 gün sonra ağrı ve yanma artınca gittiği aile sağlığı merkezi tarafından Ağrı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

        Hastanede tedavi süreci sonrası Uca, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne getirilerek burada tedaviye alındı.

        "BACAĞIM ÇOK ACIMAYA BAŞLADI"

        Hastanede bir haftadır tedavi altında tutulan Uca, “Banyonun lavabosu tıkanmıştı. Açmak için 2 tane lavabo açıcı getirdim. Gidere boruyu soktuğumda biraz akıntı yaptı. Dizimi yere koymuştum. Giderden çıkan suyu pantolonum emince bacağım yaralandı. Bacağımdaki acıyı önemsemeden çalışarak lavaboyu açtım. 2-3 gün sonra bacağımda çok acı hissetmeye başladım.

        "TEMAS EDİNCE MAHVEDİYOR"

        Yakınlarım gelip hastaneye götürdü. Yaramı görünce ‘seni Erzurum’a göndereceğiz’ dediler. Erzurum’a geldik, burada sağ olsunlar ilgilendiler. Lavabo açacak olanlar kendilerine mukayyet olsunlar. Vücuda temas ettiği an mahvediyor. Çok tehlikeli, insanı öldürüyor” diye konuştu.

        HİS KAYBI YAŞADI TEDAVİ SÜRÜYOR

        Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi hekimlerinden Dr. Emre Nohutçu, Uca’nın ayağında his kaybı olduğu için kimyasal yanığı ilk etapta hissedemediğini söyledi. Bacaktaki durumun biraz geç fark edildiğini belirten Nohutçu, “Hastaneye geldiğinde ikinci dereceden derin yanıkları vardı. Bu bir kimyasal yanık. Lavabo açıcıyla lavabo giderini açmaya çalışırken kimyasal madde geri tepmiş ve ayağına temas etmiş.

        Bir haftadır bizde tedavisi devam ediyor. Amcanın yaşı ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle yara bölgesinin kanlanması çok iyi değil. Bu nedenle iyileşmesi biraz zaman alacak. Ancak tedavimiz iyi gidiyor. İlk geldiğine göre çok güzel ilerleme kaydettik” dedi.

        "MÜMKÜNSE KULLANILMASIN"

        Kimyasallar kullanılırken dikkatli olunması uyarısında bulunan Nohutçu, şunları söyledi:

        “Bu tür kimyasal maddelerle uğraşmamak gerekiyor. Bu işi profesyonel yapan insanlar var. Temasından uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Hatta mümkünse kullanılmamasını öneriyoruz. Çünkü bazen hiçbir şey olmasa bile kendi kendine patlayıp sıçrayabiliyor. Lavabonun içindeki başka bir maddeyle etkileşime girerek beklenmedik reaksiyonlar oluşturabiliyor.”

