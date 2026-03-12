Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması: Gündemimizde yok! - Futbol Haberleri

        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması: Gündemimizde yok!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki yabancı VAR tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. TFF yetkilileri, Sezgin Gelmez'e yaptıkları değerlendirmede yabancı VAR'ın gündemlerinde olmadığını belirterek kulüplere VAR sürecini izleme daveti yaptıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir talep gelmediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!

        Süper Lig'de yabancı VAR hakemi tartışmaları devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e bir açıklama geldi.

        Yabancı VAR'ın gündemlerinde olmadığını belirten TFF yetkilisi, "Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.

        İşte yapılan açıklamanın tamamı:

        "Yabancı VAR konusu gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız ama o da ortalığı karıştırmış olur. Eğitimcilerimizin dışarıyla ilişki kurabileceğini söyleyenler, o zaman neler demezler? Kulüp yöneticileri lütfen bize destek olsun. Çok çalışkan, güvenilir ve eğitimci bir MHK başkanımız var. Biz şeffafız. VAR'ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi. Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz. Gelsinler baksınlar. Biz mali açıdan da açığız. İsteyen kulupler gelsin TFF bir kulübe avans vermiş mi vermemiş mi onu da incelesinler. 197 hakemin bahis soruşturmasında işine son verildi. İçinde bir kez oynayanlarda var ama affedilmeleri söz konusu değil. Geri alınacaksa bu kuralı biz niye koyduk?"

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu, detaylar ekranlarınızda...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor