        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: "Eşim intihar etti" demişti! Dilan Aslan'ın çocuklarının ifadesi kan dondurdu | Son dakika haberleri

        "Eşim intihar etti" demişti... Dilan'ın çocukları duruşmada kan dondurdu!

        Diyarbakır'da, 37 yaşındaki Dilan Aslan'ın tabancayla ölümüne ilişkin davada, eşi 53 yaşındaki Abdulvahap Aslan'ın yargılanmasına başlandı. Aslan, eşinin intihar ettiğini iddia ederken, çiftin kızı, pedagog eşliğinde verdiği ifadede babasının annesine, "Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodruma gömeceğim" dediğini söyledi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi

        Giriş: 12.03.2026 - 11:41
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        Diyarbakır'da olay, 31 Mart 2025’te gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi.

        İntihar ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Dilan Aslan’ın (37) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Dilan Aslan 37 yaşında ve 4 çocuk annesiydi.
        Dilan Aslan 37 yaşında ve 4 çocuk annesiydi.

        DİLAN'IN YANINDA TABANCA BULUNDU

        DHA'daki habere göre yapılan incelemede maktulün yanında tabanca ve bir boş kovan bulundu. Dilan Aslan’ın eşi Abdulvahap Aslan’ın (53) olaydan sonra amcasının oğlu M.A.’yı arayarak, “Eşim kafasına sıktı, yetiş” dediği, M.A.’nın da olay yerine yakın bir yerde yaşayan kardeşini arayarak eve gitmesini istediği belirlendi.

        CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK TUTUKLANDI

        Evdeki 5 yaşındaki çocuğunu bırakıp ayrılan Abdulvahap Aslan, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Aslan, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

        HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlanarak dava açıldı. İddianamede, Dilan Aslan’ın eşinin davranışları nedeniyle 26 Aralık 2024’te çocuklarını da alarak Diyarbakır’a gelip yeğeni E.A.’nın evine yerleştiği kaydedildi. Dosyadaki bilgilere göre Abdulvahap Aslan’ın da eşinin ardından İstanbul’dan kente geldiği, aile büyüklerinin araya girmesiyle tarafların barıştığı ancak görüşmeler sırasında sık sık tartıştıkları ifade edildi.

        "ÖLDÜRÜP, NAMUS DAVASI DİYECEĞİM"

        Sanığın eşini, “Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim” diyerek tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede ayrıca bayramın birinci günü maktulün annesini ziyaret ettikleri ve saat 23.00 sıralarında oğulları S. ile birlikte eve döndükleri aktarıldı. İddianamede, evde çıkan tartışma sırasında sanığın kendisine ait tabancayla eşine ateş ettiği belirtildi.

        "SİLAH SESİNİ DUYDUM"

        Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulvahap Aslan, çocukları A.A., E.A., R.A. ve S.A., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekil avukatı katıldı. Dilan Aslan’ın Diyarbakır’da kaldığı yeğeni E.A. tanık olarak dinlendi.

        "EŞİMİ VURULMUŞ ŞEKİLDE BULDUM"

        Duruşmada savunma yapan Abdulvahap Aslan, eşinin intihar ettiğini ileri sürerek, “Evliliğimin yürümeyeceğini düşündüm. Eşimin sosyal medyada izlediğim bir görüntüsü çıkmıştı. Videoda yüzünü görmedim ama sırtı ve sesi gibi şeylerden onun olduğuna emin oldum. Aile bireyleri toplansın, boşanalım dedim. Bu mesele konuşulurken bana cevap verince bir tokat da vurmuştum. Lavaboya giderken pat diye bir ses geldi. Bu silah bana aittir fakat eşimin himayesindedir. Sesi duyunca içeri girdim, eşimin vurulmuş şekilde yerde yattığını gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Yakınımı aradım çünkü adresi de pek bilmiyordum. O kişiden ambulansı aramasını istedim. Sonra karakola gidip teslim oldum” dedi.

        "DARP İZLERİNİ MAKYAJLA GİZLERDİ"

        Duruşmada pedagog eşliğinde dinlenen çiftin oğlu R. ise annesinin uzun süre şiddet gördüğünü öne sürerek, “Annem gözleri parlayan bir kadındı. Makyaj ile darp izlerini gizlemeye çalışıyordu. Bana bir keresinde ‘Baban bana iftira atıyor. Yastığımızın altında silah var. Gece çıkarıp silahın kabzasıyla sırtıma ve bacağıma vuruyor’ dedi. Annemi döverken kardeşim ‘niye dövüyorsun’ diye sorunca ‘seni de öldürürüm’ diyormuş” ifadelerini kullandı.

        "ANNENİ DE SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

        Çiftin kızı A. da babasının kendisini ve annesini tehdit ettiğini ileri sürerek, “Babam beni de tehdit etti. ‘Anneni de öldürürüm, seni de öldürürüm’ dedi. Beni saatlerce odaya kilitleyip dövdü. ‘Görüntüdeki kişi senin annen, bunu itiraf edeceksin’ diyerek baskı yaptı. Bunun için para bile teklif etti. Babamın anneme silah doğrulttuğunu da gördüm. Ağzına silah dayayıp ‘bu adamlarla konuşacaksın’ diyordu. Telefona yüklediği program ile takip de ediliyorduk. Annemin telefonunu alıyordu, masanın üstüne koyuyordu. ‘Bakın ben annenizin telefonu kapalıyken bile kamerasına erişebiliyorum’ diyordu. Bu programı bir arkadaşına 150 bin TL karşılığında yaptırmıştı, her ay 7 bin TL ödüyordu. Babamın bir tane deri eldiveni vardı” dedi.

        "ELDİVEN TAKIP ÖLDÜRECEĞİM"

        Kızları E. de pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, “Ben fiziksel bir şiddete uğramadım, genelde ablam karşılaşıyordu. Ben küçük kardeşimi sakinleştiriyordum. Arada konuşurken ‘seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodruma gömeceğim’ dediğini duydum. Annem sağ elini kullanırdı. Ayrıca bir gün hasta olup okula gidemediğim için annemi dövmüştü. Ben hatta ses kaydı da aldım” diye konuştu.

        "ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN EVİME GELDİ"

        Tanık olarak dinlenen yeğeni E.A. ise Dilan Aslan’ın çocuklarıyla birlikte şiddet gördüğü için Diyarbakır’a geldiğini belirterek, “Geldiğinde sağ gözü mordu, vücudunun birçok yerinde morluk vardı. Abdulvahap’ın onu kemerle ve silahın kabzasıyla dövdüğünü, saçını çektiğini ve silahı ağzına koyarak öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Dilan ile 4 çocuğu 3 ay kadar benim evimde kaldı. Bizzat şahit olduğum görüşmelerde, Abdulvahap’ın İstanbul'dan arayıp telefonla Dilan'ı tehdit etmişliği, bunları da ses kaydına almışlığım vardır. Bahsettiği videodaki kadının saçı sarı, Dilan'ın saçı sadece nişanlandıkları zaman bir siyah bir sarı çizgi olacak şekilde yapmıştı. Videodaki komple sarı, sadece saç renginden bile yola çıkacak olursak o olmadığını anlayabiliriz. Çünkü sadece saçı görünüyor, yüzü görünmüyor. Arkadan çekilmiş bir video. Onun olmadığından kesinlikle eminim. Abdulvahap videodaki kadının ekran görüntüsünü çekti, ‘bu kadın senin teyzen değil’ diye bana gösterdi. Ben ‘teyzem olma ihtimali dahi yok’ dedim” dedi.

        112’YE 1 SAAT BOYUNCA İHBARDA BULUNMAMIŞLAR

        Maktulün aile avukatlarından Selahattin Çoban, Abdulvahap Aslan’ın olay sonrası haber verdiği yakını M.A.’nın, olay yerine gönderdiği kardeşi V.A. ile eşi S.A.’nın 1 saat boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmadığını belirterek, mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından açıkladığı kararda, sanık Abdulvahap Aslan’ın tutukluluk halinin devamına, V.A. ve S.A. için zorla getirme emri çıkartılmasına karar verilerek, Diyarbakır Valiliği’nden yapılacak müzekkere ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarın içeriği ve yapan kişilerin belirlenmesi talebinde bulundu.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme, Avukat Selahattin Çoban’ın talebi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine müzekkere yazılarak, silahın kullanım şekline ve dosyadaki raporlara göre intiharın mümkün olup olmadığı ile eylemin başka bir kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin rapor hazırlanmasını da kararlaştırarak, duruşmayı 8 Haziran saat 13.30’a erteledi.

        Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak

        #Dilan Aslan
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
