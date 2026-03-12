Canlı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Yapılan açıklamada "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 14:00
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu. PPK ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

        Piyasa beklentisi de faizin sabit bırakılması yönündeydi. TCMB ocak ayında yılın ilk toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

        "BELİRSİZLİKLER ARTTI"

        TCMB'den bugün yapılan açıklamada, Şubat ayında enflasyonun ana eğiliminin yataya yakın seyrettiği belirtildi. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirsizliklerin arttığı, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlendiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir."

        Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini yineledi. Bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi.

        Politika faizine ilişkin adımların, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği kaydedildi. Para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı yaklaşımla alınacağı vurgulandı.

        Açıklamada, son dönem gelişmelerin etkisiyle enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı uyarısı yapıldı.

