Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon'la lüks yatta sarmaş dolaş

Brad Pitt, üçü evlatlık, üçü biyolojik olan altı çocuğunun annesi Anjelina Jolie ile 2016'da ayrılıp 2019'da resmi olarak boşandı. Boşanmasının ardından genel olarak günlük hayatını kameralardan uzak geçirse de adı sürekli farklı isimlerle anıldı. Ancak bu isimlerin hiçbiriyle yan yana görüntü vermedi. Ines de Ramon'la birlikteliğe başladıktan sonra ise onunla birlikte etkinliklere katılmasıyla daha görünür oldu.