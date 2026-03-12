Canlı
        Haberler Dünyadan Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon'la lüks yatta sarmaş dolaş

        Brad Pitt sevgilisi Ines de Ramon'la lüks yatta sarmaş dolaş

        Brad Pitt, yeni filminin çekimi için bulunduğu Yunanistan'da set aralarında sevgilisi Ines de Ramon'la birlikte zaman geçiriyor. Çift, lüks yatta birbirlerine sarılarak güneşin tadını çıkarırken görüntülendi

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 10:06
        1

        Brad Pitt, İspanyol mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile Yunanistan sahilinde güzel havanın tadını çıkarırken görüntülendi.

        2

        Yeni filmi 'The Riders'ın çekimlerini Yunanistan'ın Halkis kentinde yapan Pitt, çekimin olmadığı zamanları sevgilisiyle birlikte geçiriyor.

        3

        62 yaşındaki Hollywood yıldızı ile 33 yaşındaki sevgilisi Ege Denizi'nde lüks bir yatta fotoğraflandı.

        4

        Çift, güneşin ve manzaranın tadını çıkarırken birbirlerine sarılıp sevgi gösterisinde bulunmayı ihmal etmedi.

        5

        Güvertede sohbet ederken görülen ikili, mutlu ve rahat görünüyordu.

        6

        İlk kez 2022'de birlikte görüntülenen çift, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor.

        7

        Pitt, geçtiğimiz günlerde film setinde görüntülenmiş, ardından sevgilisiyle akşam dışarı çıktıklarında objektiflere yansımıştı.

        8

        Çift, kameralardan uzak bir ilişki yaşamayı tercih etse de görüntülerinin çekilmesinden büyük bir rahatsızlık duymuyor.

        9

        Öte yandan Pitt'in başrolde yer aldığı 'The Riders', Tim Winton'ın 1994 tarihli romanından uyarlandı. Filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü yönetmen Edward Berger üstleniyor.

        10

        Pitt filmde, İrlanda'da yeni bir hayat kurmaya çalışan Avustralyalı Fred Scully'yi canlandırıyor. Karısı ve kızının gelmesini beklerken, sadece travma geçirmiş kızını buluyor ve Avrupa'da umutsuz bir arayışa girişiyor.

        11

        Brad Pitt, üçü evlatlık, üçü biyolojik olan altı çocuğunun annesi Anjelina Jolie ile 2016'da ayrılıp 2019'da resmi olarak boşandı. Boşanmasının ardından genel olarak günlük hayatını kameralardan uzak geçirse de adı sürekli farklı isimlerle anıldı. Ancak bu isimlerin hiçbiriyle yan yana görüntü vermedi. Ines de Ramon'la birlikteliğe başladıktan sonra ise onunla birlikte etkinliklere katılmasıyla daha görünür oldu.

