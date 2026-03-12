Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Berrak Tüzünataç: Polemiklere girmek istemiyorum - Magazin haberleri

        Berrak Tüzünataç: Polemiklere girmek istemiyorum

        Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır'ın "Sektörde kadın oyuncuların raf ömrü var" sözlerinin hatırlatılması üzerine polemiğe girmek istemediğini belirterek, "Deniz Çakır ne dediyse haklıdır" ifadelerini kullandı

        Giriş: 12.03.2026 - 07:20 Güncelleme:
        "Polemiklere girmek istemiyorum"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

        "DENİZ NE DEDİYSE HAKLIDIR"

        Meslektaşı Deniz Çakır'ın, "Sektörde kadın oyuncuların raf ömrü var" şeklindeki açıklaması sorulunca Tüzünataç, bu tartışmaya dahil olmak istemediğini belirtti. Konuyla ilgili olarak, "Bu tarz polemiklere girmek istemiyorum ama Deniz Çakır ne dediyse haklıdır" ifadelerini kullandı.

        "KENDİ KABUĞUMA ÇEKİLDİM"

        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tüzünataç, bu durumun nedenini de açıkladı. Bir süre dinlenmeyi tercih ettiğini belirten oyuncu, "Kendi kabuğuma çekildim. Birazcık dinlenme moduna geçtim" dedi.

        Deniz Çakır, "Hayatta olduğu gibi dizilerde de kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalırken, kadınlar güncelleniyor. Bu biraz haksızlık ama bu tabii ki yeni bir şey değil" demişti.

