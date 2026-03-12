Canlı
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den kötü haber! Yağış yok, kuraklık var - 12 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kötü haber! Yağış yok, kuraklık var

        Meteoroloji'den yapılan 12 Mart hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları Marmara'da 2 ila 4 derece düşecek, doğuda çığ tehlikesi devam ediyor.

        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Bulutlu 12°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 19°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 11°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 11°

        Adana

        Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

