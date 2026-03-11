Canlı
        Haberler Gündem Babanın attığı demir oğlu öldürdü

        Babanın attığı demir oğlu öldürdü

        Kütahya'da bir binanın çatısını temizleyen Ahmet Bayraktar'ın aşağı attığı inşaat demiri, oğlu Mustafa Bayraktar'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan 44 yaşındaki Bayraktar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Babanın attığı demir oğlu öldürdü

        Kütahya’da babasının çatıdan attığı inşaat demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Bayraktar (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, Yunusemre Mahallesi Şehit Yusuf Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Çatıyı temizleyen Ahmet Bayraktar’ın evin önüne attığı inşaat demirlerinden biri oğlu Mustafa Bayraktar’ın başına isabet etti.

        Apartmandan indiğinde oğlunu kanlar içinde yerde yatarken gören baba Bayraktar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mustafa Bayraktar’ın kalbinin durduğu belirlendi. Bayraktar’ın kalbinin yeniden çalıştırılırken, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bayraktar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından baba Ahmet Bayraktar, gözaltına alınarak ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        IBANını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

        Kırklarelinde arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBANını kullandıran ve hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan M.A, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi. (AA) 

