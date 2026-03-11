Canlı
        Haberler Ekonomi Emlak İstanbul'da sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? - Emlak Haberleri

        İstanbul'da sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul için kuranın bayramdan sonra çekileceğini duyurdu

        Giriş: 11.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" dedi.

        KURA İÇİN KABUL VE RET ALANLAR DUYURULDU

        İstanbul'dan daha önce başvuru yapan kişilerden kuraya kabul edilenlerin listesi TOKİ'nin internet sitesinde açıklandı. Sitede şartları taşımadığı için başvuruları reddedilenlerin de listesi bulunuyor.

