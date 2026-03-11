Canlı
        Haberler Magazin Derya Tuna: İbrahim Bey iyi bir baba, inşallah barışırlar - Magazin haberleri

        Derya Tuna: İbrahim Bey iyi bir baba, inşallah barışırlar

        Derya Tuna, eski hayat arkadaşı İbrahim Tatlıses'in çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki kriz hakkında konuştu

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 14:40
        "İnşallah barış sağlanır"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, Tarabya'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Derya Tuna
        Derya Tuna

        Tuna, İbrahim Tatlıses'in çocukları Ahmet Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki gerilim hakkında konuştu. Tuna, "Ben içinde olmak istemiyorum, kısa ve öz olacağım. Hiç konuşmadım konuşmayacağım da. Hepimizin hataları var, yaşa bakmaz. İnşallah bir barış sağlanır. İbrahim Bey iyi bir baba onu söylemek isterim" dedi.

        İbrahim Tatlıses
        İbrahim Tatlıses

        OĞLU VE KIZIYLA NELER YAŞADI?

        Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vesayet davası açmıştı. İbrahim Tatlıses ayrıca oğlunun kendisinden habersiz Manisa’daki 5 evini de sattığını iddia etti.

        İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki son kriz ise Bodrum'da yaşandı. Kahvaltı sırasında Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’e televizyon kumandası fırlattı. Olayın ardından fırlatılan kumandanın 'silah sayılması' kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Süreç ise halen devam ediyor.

        Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses
        Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses

        İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak'a miras bırakmayacağını söylemişti. Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım" demişti.

        İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

        Daha önce, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!" diyen İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

        Tatlıses'in, Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

        Ünlü türkücünün, Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

        Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıktı ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etti.

        Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden de Elif Ada adında bir kızı oldu.

