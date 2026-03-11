Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi ve final yolu belli oldu. Dört Büyükler çeyrek finalde birbiriyle eşleşmedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri, İstanbul Finans Merkezi'nde çekilen kura çekiminin ardından belli oldu.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Beşiktaş-Alanyaspor
Konyaspor-Fenerbahçe
Galatasaray-Gençlerbirliği
Samsunspor-Trabzonspor
OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor
Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe
MAÇ TARİHLERİNE AVRUPA AYARI
Kupada çeyrek final maçları normal şartlarda 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Ancak maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor, Avrupa'da yoluna devam ettiği takdirde TFF maç programında değişikliğe gidecek.
