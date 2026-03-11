Canlı
        Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi ve final yolu belli oldu. Dört Büyükler çeyrek finalde birbiriyle eşleşmedi.

        Kupada final yolu belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri, İstanbul Finans Merkezi'nde çekilen kura çekiminin ardından belli oldu.

        İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

        Beşiktaş-Alanyaspor

        Konyaspor-Fenerbahçe

        Galatasaray-Gençlerbirliği

        Samsunspor-Trabzonspor

        OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

        Galatasaray / Gençlerbirliği - Samsunspor / Trabzonspor

        Beşiktaş / Alanyaspor - Konyaspor / Fenerbahçe

        MAÇ TARİHLERİNE AVRUPA AYARI

        Kupada çeyrek final maçları normal şartlarda 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

        Ancak maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor, Avrupa'da yoluna devam ettiği takdirde TFF maç programında değişikliğe gidecek.

        Sultangazi'de kemerli yumruklu trafik kavgası kamerada

        SULTANGAZİ'de iftar saatinde trafikte yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk kavga karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ile caddede ilerleyen hafifr ticari araç sürücüsü arasında çıktı. ,(DHA)

