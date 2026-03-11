Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İki araç ve uzun namlulu silahla geldiler! Kuyumcukent'i soydular! Sıcak gelişme | Son dakika haberleri

        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme: 8 kişi yakalandı!

        İstanbul Kuyumcukent'ten nakil için bekletilen içi para dolu çuvallardan 24 milyon liranın filmleri aratmayan bir görüntüyle çalınmasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi

        Giriş: 11.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İstanbul'da olay, önceki gün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla 6 çuval içinde bulunan 24 milyon parayı çalarak kaçtı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Düzenlen operasyonla 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        OLAY ANI KAMERADA

        Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.

