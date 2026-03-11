İstanbul'da olay, önceki gün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla 6 çuval içinde bulunan 24 milyon parayı çalarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Düzenlen operasyonla 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

OLAY ANI KAMERADA

Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.