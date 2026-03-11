Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti Avrupa'yı salladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti Avrupa'yı salladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u Mario Lemina'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın bu galibiyeti, Avrupa basınında manşetlere çıktı.

        2

        BBC: LIVERPOOL'UN ALIŞILAGELMİŞ ZAAFLARI

        Arne Slot'un Liverpool'un başındaki 100. maçı mağlubiyetle sonuçlandı; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Anfield'a oynayacağı deplasman maçı öncesinde az farkla da olsa bir avantaj elde etti. İstanbul'da coşkulu bir ev sahibi seyirci önünde, Liverpool'un alışılagelmiş zaafları yeniden ortaya çıktı ve Mario Lemina yedinci dakikada kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı.

        3

        O JOGO: G.SARAY LIVERPOOL'U BOĞDU

        Galatasaray, Liverpool'u boğdu! Anfield'a avantajlı gidiyorlar

        4

        TELEGRAPH: LIVERPOOL'UN BİRKAÇ SEVİYE YÜKSELMESİ GEREKİYOR

        Liverpool'un performansı, İstanbul'a yaptıkları ilk ziyaretten çok az ders çıkarttıklarını gösterdi. Bir kez daha bu zorlu deplasmandaki görevlerini yapamadılar. Liverpool daha fazla ilerlemek istiyorsa birkaç seviye yükselmesi gerekiyor.

        5

        ATHLETIC: SEZONUN ÖZETİ GİBİ MAÇ

        Arne Slot'un 100. maçı, Liverpool'un savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi. Pek çok açıdan bu, Liverpool'un sezonunun küçük bir özetiydi. Savunma zaafları ve savurganlıkları, kendi hücum çabalarını baltaladı. Slot, Liverpool'un başında çıktığı 100. maçını kutladığı geceyi pek de güzel anılarla hatırlamayacak.

        6

        AS: LIVERPOOL KAOSA TESLİM OLDU

        Liverpool, İstanbul'daki kaosa teslim oldu.

        7

        GUARDIAN: ANFIELD'DA BAMBAŞKA BİR MAÇ OLACAK

        Lemina'nın attığı golle Galatasaray'ın Liverpool karşısında üstünlük sağlaması Slot için tanıdık bir hikaye. Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durum olabilirdi. Kötü haber ise, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk üç bölümünde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı. Anfield'da ise bambaşka bir maç olacak. Diğer taraftar grupları da ıslık çalar ama hiçbiri Galatasaray taraftarının gösterdiği birliği, şiddet ve coşkuyu sergileyemez.

        8

        TIMES: İSTANBUL'UN ATEŞLİ ATMOSFERİNDE ÇÖKTÜ

        Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde adeta çöktü, Galatasaray avantajı ele geçirdi. Galatasaray, büyük maçlar kazanmaktan çekinmiyor. Sürekli gürültünün hakim olduğu bu ürkütücü yer, şiddetiyle cehenneme benzetiliyor. Ev sahibi takım sanki fazladan yarım saniyeleri varmış gibi oynuyordu.

        9

        SKY SPORTS: İSTANBUL'DAN 2. KEZ ELİ BOŞ DÖNDÜ

        Kırmızılar İstanbul'da yine zorlandı. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi ilk maçında avantaj elde etti. Liverpool, bu sezon ikinci kez İstanbul'dan eli boş döndü; Arne Slot'un takımı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mario Lemina maçın tek golünü attı.

        10

        DAILY MAIL: HEZİMETTEN ŞANS ESERİ KURTULDULAR

        Arne Slot'un ekibi İstanbul'da bir dizi dikkatsiz hata ve tartışmalı bir golün iptal edilmesinin ardından hezimetten şans eseri kurtuldular. Liverpool oyuncularının kulakları, hayatlarında birçok kişinin yaşayacağı en korkutucu atmosferin baş döndürücü gürültüsünden sonra çınlamayı bıraktığında, kafalarının içinde onlara ‘ucuz kurtuldunuz’ diyen bir ses duyacak. İngiliz şampiyonu mağlup oldu ve önümüzdeki Anfield'da oynanacak rövanş maçında tek gollük farkı kapatmak için oldukça zorlu bir görevle karşı karşıya. Galatasaray yakaladığı fırsatları değerlendirebilseydi, çeyrek finale giden yolları çok daha zor olabilirdi.

        11
        12
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!