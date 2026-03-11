Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti Avrupa'yı salladı!

GUARDIAN: ANFIELD'DA BAMBAŞKA BİR MAÇ OLACAK

Lemina'nın attığı golle Galatasaray'ın Liverpool karşısında üstünlük sağlaması Slot için tanıdık bir hikaye. Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durum olabilirdi. Kötü haber ise, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk üç bölümünde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı. Anfield'da ise bambaşka bir maç olacak. Diğer taraftar grupları da ıslık çalar ama hiçbiri Galatasaray taraftarının gösterdiği birliği, şiddet ve coşkuyu sergileyemez.