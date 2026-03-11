Canlı
Habertürk
Habertürk
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.175,74 %3,73
        DOLAR 44,0800 %0,04
        EURO 51,2906 %0,24
        GRAM ALTIN 7.380,94 %0,34
        FAİZ 38,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,29 %0,12
        BITCOIN 70.215,00 %-0,05
        GBP/TRY 59,3537 %0,31
        EUR/USD 1,1633 %0,19
        BRENT 86,67 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 12.067,84 %0,34
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Ticaret Bakanlığı duyurdu... İnternetten yemek siparişinde yeni dönem: Tüketici hepsini tek tek görecek - Alışveriş Haberleri

        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem: Tüketici hepsini tek tek görecek

        Ticaret Bakanlığı, çevrim içi yemek siparişi platformları için yeni düzenlemeyi duyurdu. 1 Nisan 2026'da zorunlu olacak yeni dönemde; restoranlar kampanya ve indirimlere zorlanamayacak, komisyon ve hizmet bedelleri şeffaf bir şekilde gösterilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 07:56 Güncelleme:
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yemek siparişi sektöründe faaliyet gösteren elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (platformlar) satıcılardan (restoranlar) tahsil ettiği komisyon, reklam, kurye ve kampanya katılım bedeli gibi farklı kalemler altındaki ücretlendirmelere standart getirildi. Kamuoyuna yansıyan yüksek komisyon oranları ve değişken ücretlendirme şikayetleri üzerine hazırlanan düzenlemeyle, taraflar arasındaki ticari ilişkilerde öngörülebilirliğin sağlanması hedeflendi.

        Platformlar tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedeller, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı şekilde yalnızca restoranın erişimine açık olan "satıcı paneli" üzerinden gösterilecek. Sipariş onay aşamasında tüketicilere de siparişin ulaştırılma sürecindeki giderlerin satıcıdan tahsil edildiği ve bu giderlerin hangi kalemlerden oluşabileceğine dair genel bir bilgilendirme sunulacak.

        REKLAM

        Siparişin oluşturulması, iletilmesi, ödeme sürecinin işletilmesi ve temel altyapı hizmetleri gibi "asli hizmetler" için restoranlardan ayrıca bir bedel talep edilemeyecek. Ayrıca, platform tarafından restorana ek bir hizmet sunulmaksızın sadece kampanya faaliyetlerine katılım gerekçesiyle ücret tahsil edilemeyecek. Eğer bir kampanya için ek hizmet veriliyorsa, bu hizmetin bedeli katılım öncesinde restoranlara açıkça bildirilecek.

        DÜZENLEME 1 NİSAN'DA ZORUNLU HALE GELİYOR

        Düzenleme kapsamında komisyon bedellerinin hesaplanmasında uygulanacak yöntemler de tespit edildi.

        Herhangi bir indirim uygulanmaması halinde komisyon, ürün bedeli üzerinden hesaplanacak. Sadece restoranın indirim yapması durumunda komisyon alıcının fiilen ödediği tutar esas alınarak belirlenecek. Platform ve restoranın birlikte indirim yapması halinde ise komisyon, alıcının ödediği bedele platformun karşıladığı indirim tutarı eklenerek hesaplanacak. Yeni dönemde restoranlar, ek hizmet, kampanya, indirim veya reklam faaliyetlerine katılmaya zorlanamayacak. Bu talepleri reddeden restoranlara yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Ek hizmetlerin sunumu tamamen restoranın onayına bağlı olacak ve bu onay her zaman geri alınabilecek.

        Sektör temsilcilerine söz konusu düzenlemeye uyum için 1 Nisan 2026'ya kadar süre tanındı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

