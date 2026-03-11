Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Ben ne zaman istersem savaş o zaman bitecek" dedi. Trump ayrıca, İran'da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'la savaşın kendisi ne zaman isterse o zaman biteceğini söyleyerek, İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını bildirdi.
DHA'da yer alan habere göre Trump, “İran'la savaş yakında sona erecek. Savaş harika gidiyor. Zaman çizelgesinin çok ilerisindeyiz. Orijinal altı haftalık dönemde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik” ifadelerini kullandı.
