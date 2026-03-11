Canlı
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de milli araya girmeden önceki Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarından hasarsız çıkarak 2'de 2 yapmak ve 6 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

        Giriş: 11.03.2026 - 12:11
        Beşiktaş, Galatasaray yenilgisinin ardından gözler 26. haftaya çevrildi.

        Siyah-beyazlılar, ezeli rakibine evinde 1-0'lık skorla mağlup olurken 3. sıradaki Trabzonspor ile puan farkı 8'e çıktı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın derbinin ardından takıma moral verirken yönetimden de takıma tam destek geldi.

        Başkan Serdal Adalı başkent deplasmanı öncesi yapılan ilk idmanı da Nevzat Demir Tesisleri'nde takip ederken Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ile de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

        Siyah-beyazlılarda gözler Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarına çevrildi.

        Sezonun ilk devresinde kendi evinde öne geçtiği maçta 2-1 rakibine mağlup olan Beşiktaş rövanşta aynı hatayı yapmak istemiyor.

        Ardından milli maçlar öncesinde gelecek hafta içi Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü'ne denk gelen maçı da kazanarak araya moralli girme hesapları yapılıyor.

        Milli aranın bitiminde Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası hedefi için de güç depolayacak.

