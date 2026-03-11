Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de tarihi gece! Bam Adebayo'dan 83 sayı - Basketbol Haberleri

        NBA'de tarihi gece! Bam Adebayo'dan 83 sayı

        NBA'de Miami Heat'in Washington Wizards'ı 150-129 mağlup ettiği maçta 83 sayı kaydeden Bam Adebayo tarihe geçti. ABD'li yıldız, Kobe Bryant'ı geride bırakarak NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan 2. basketbolcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de tarihi gece! Adebayo'dan 83 sayı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Bam Adebayo'nun 83 sayı attığı maçta Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup etti.

        Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada Miami Heat'in yıldızı Bam Adebayo 83 sayı, 9 ribauntluk performansıyla Kobe Bryant'i geride bırakarak NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu. Sıralamada efsane isimlerden Wilt Chamberlain 100 sayıyla zirvede yer alırken, Kobe Bryant ise 81 sayıyla üçüncü sıraya geriledi.

        Simone Fontecchio 18, Davion Mitchell 12 ve Pelle Larsson ise 10 sayıyla sezonun Miami'nin 37. galibiyetine katkı sundu.

        Bu sezonun 48. mağlubiyetini alan Wizards'ta Alex Sarr 28, Will Riley 22 sayı kaydederken, Tre Johnson ve Jaden Hardy 17'şer sayıyla oynadı.

        REKLAM

        ALPEREN ŞENGÜN'DEN 'DOUBLE-DOUBLE'

        Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 113-99 yendi.

        Toyota Center'da oynanan mücadelede Alperen, 14 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Kevin Durant 29 sayı, 8 ribauntla oynadı.

        Amen Thompson ve Jabari Smith de 23'er sayıyla takımına katkı sundu.

        Raptors'ta ise RJ Barrett 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Scottie Barnes 24 sayıyla maçı tamamladı.

        ADEM BONA'LI PHILADELPHIA GALİP

        Philadelphia 76ers, sahasında Memphis Grizzlies'i 139-129 mağlup etti.

        Ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle takımının galibiyetinde rol oynadı.

        Cameron Payne 32 sayıyla 10 asistle, Kelly Oubre 30 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı sağladılar.

        Grizzlies'ta, Cedric Coward 13 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparken, Ty Jerome 26 ve GG Jackson ise 15 sayı kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakarya'da sahilde parçalanmış insansız hava aracı bulundu

        Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde insansız hava aracı gördü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem